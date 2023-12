O deputado estadual Ulysses Gomes (PT), líder do bloco Democracia e Luta, criticou a postura do governador Romeu Zema (Novo) sobre o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que começou a tramitar em Plenário nesta quinta-feira (7/12).

"Só há uma maneira do governador se dedicar a esta alternativa que está sendo construída, que é ser derrotado, já que não foi capaz de fazer aquilo que ele poderia, que era retirar o projeto", ponderou o parlamentar.

Na declaração, feita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ao lado de outros colegas, Ulysses disse que a atual proposta prejudica apenas os servidores públicos e, por consequência, a população.

"Nós conquistamos a maioria aqui para enfrentar o governo, para a gente derrotar esse projeto e, sobretudo, para o governador parar com a mentira e com as mudanças de narrativa e provocações que ele faz", declarou.

O deputado também pediu que Zema construa uma alternativa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD). "Tem que descer do palanque e parar com essas provocações de que está muito enrolado", afirmou.

Ulysses revelou ainda que membros do bloco vão se reunir com Pacheco e Haddad nesta sexta-feira (8/12) para ajudar na construção da proposta.

Oposição pede votação, mas base de Zema obstrui

Sem os votos necessários para aprovar o projeto proposto pelo governo estadual, deputados da base tentaram obstruir a pauta, enquanto parlamentares contrários ao RRF abriram mão da fase de discussão e pediram que a votação fosse iniciada.