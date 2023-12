Milson Barbosa durante solenidade de nomeação para juiz do Poder Judiciário do Maranhão

O mineiro Milson Reis Jesus Barbosa, de 35 anos, natural de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, foi aprovado, recentemente, para o Judiciário de três estados: Maranhão, Pernambuco e Distrito Federal. Além disso, ele conquistou a primeira colocação em dois dos concursos (Maranhão e Distrito Federal).



Filho de trabalhadores rurais aposentados, Barbosa, que sempre estudou em escolas públicas, foi nomeado, primeiramente, para ser juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



“Estou morando em São Luiz desde o dia 13 de setembro. Estou como juiz de direito substituto. Como não sou titular, não tenho uma vara específica”, contou Barbosa, que é casado desde 2019.

O mineiro da pequena cidade de cerca de 15 mil habitantes se graduou em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Frutal, em 2012.Ele, que já atuou como advogado de forma autônoma, destacou, com exclusividade ao Estado de Minas, que nesse começo de sua carreira como juiz, o seu maior aprendizado, acima de tudo, está sendo ouvir as pessoas. “Ou seja, dar valor ao assunto que a pessoa que contar e respeitar as individualidades e singularidades dela”, complementou.



O itapagipense explicou que para conseguir a aprovação nos três concursos teve uma rotina de sete horas de estudos, por dia, durante cinco anos e dois meses. “Foi uma rotina de dedicação e privações. Se eu puder deixar uma mensagem àqueles que estão, ou que pretendem ingressar nessa jornada do concurso público, é que é um sonho realizável, mas não será uma caminhada fácil, exigirá comprometimento, disciplina, organização e aceitação das privações”, ressaltou.



O novo juiz contou que durante os seus estudos, vez ou outra, surgia a vontade de desistir. “Porém foi necessário ter consciência que tudo isso é um processo que tem fases que se afunilam para uma conclusão. Tudo isso é progressivo para alcançar os resultados. É necessário respeitar a individualidade, o tempo e o limite, mas com organização e comprometimento. Observado tudo isso certamente o resultado será atingido”, complementou.



Apoio dos pais



Milson Barbosa declarou que é filho de trabalhadores rurais que sempre foram empregados e tiveram poucas oportunidades para estudar. “Mas meus pais sempre foram conscientes de que a educação é uma ferramenta de mudança. Até o ensino médio, eu residi com os meus pais na zona rural e utilizava diariamente o transporte escolar para chegar até as escolas públicas, municipais, estaduais de Itapagipe”, finalizou.