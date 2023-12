Um homem, de 19 anos, foi preso nessa quarta-feira (6/12) em Lagoa Dourada, na região do Campo das Vertentes. Ele é suspeito de agredir a própria namorada e um motorista que tentou ajudar a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança auxiliaram nas investigações. Na madrugada do dia 12 de novembro, o suspeito teria iniciado uma discussão com a companheira, de 33, e passado a agredi-la em uma rua do município de Lagoa Dourada. Após as agressões, a mulher conseguiu pedir socorro a um veículo que passava pelo local.

O motorista, de 51 anos, saiu da caminhonete para tentar auxiliar a mulher, porém teria sido agredido pelas costas pelo investigado, que desferiu um soco na cabeça do homem, sem chance de defesa, causando o desmaio dele. As agressões ao motorista resultaram em múltiplas fraturas na região da face, como do maxilar e do osso zigomático.

Após a queda, o suspeito continuou as agressões, com vários socos contra a cabeça e o rosto da vítima, mesmo após tentativas da companheira de intervir. A mulher foi jogada no asfalto e também recebeu uma série de golpes na cabeça e no rosto. Em seguida, com a mulher caída no chão, o investigado voltou a agredir o motorista com diversos chutes na cabeça, no rosto e no peito.

A companheira do suspeito ainda se levantou e tentou impedir que ele acabasse matando o homem, que estava desacordado. Contudo, foi jogada novamente no chão e agredida com socos e pontapés no rosto e nas costas. Com a chegada de outras pessoas para tentar socorrer a vítima, o investigado agarrou a mulher pelos braços e fugiu do local dos crimes.

O delegado Roberto Fernando Nóbrega Filho solicitou à Justiça pela prisão preventiva do investigado, que, após expedição do mandado, foi localizado e detido pelos policiais civis. “O receio de fuga ou linchamento do investigado eram grandes, e o Poder Judiciário teve papel decisivo em atender de forma célere a representação pela medida cautelar”, explicou.

Ele foi indiciado por tentativa de homicídio contra o motorista e lesão corporal, pela Lei Maria da Penha, contra a mulher. Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.