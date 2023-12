Carreta ficou tombada na pista e o trânsito no local está interditado

Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu em um grave acidente envolvendo um caminhão e dois carros na altura do KM 335 da BR-381, próximo a Nova Era, na Região Central do estado, no fim da manhã desta sexta-feira (8/12). Outra pessoa ficou ferida.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu próximo ao restaurante Dubai.

A dinâmica da batida não foi informada, mas o caminhão ficou tombado na pista. O motorista do veículo foi arremessado da cabine e ficou preso debaixo das ferragens. Ele morreu no local. A outra pessoa ferida foi levada para o Hospital de Pronto Socorro de Nova Era.

A pista está totalmente interditada, e, de acordo com a PRF, não há previsão para liberação.