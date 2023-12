Um grave acidente, na noite dessa quinta-feira (07/12), deixou três pessoas feridas. A batida aconteceu no KM 192, da MGC 491, em Alfenas, na Região Sul de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu três carros. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram um homem, de 30 anos, motorista de um dos automóveis, com uma fratura na perna esquerda e escoriações no rosto. A vítima foi retirada do veículo de forma cuidadosa, segundo os militares. A região da fratura foi imobilizada e outros procedimentos necessários foram feitos dentro da Unidade de Resgate.

Um outro homem, de 24 anos, que dirigia um Corsa, já estava fora do veículo. Segundo os bombeiros, o motorista estava bastante confuso, tinha algumas lesões e um trauma cranioencefálico.

De acordo com testemunhas, dentro do Corsa havia uma passageira, grávida de oito meses, que já tinha sido levada para o hospital por outras pessoas.

O condutor do terceiro carro que também se envolveu no acidente não se feriu. Segundo os bombeiros, todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas.