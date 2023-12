Dois pessoas em situação de rua em Belo Horizonte se envolveram num envolveram num incidente inusitado. Um foi ajudar o outro, que tinha entrado no Ribeirão do Arrudas para resgatar seu cachorro, mas acabou se desequilibrando e caindo. Ele sofreu inúmeras fraturas.

O fato ocorreu no final da noite de quinta-feira (7/12), na Avenida do Contorno, altura do número 11.190. Era por volta de 23h. Um morador de rua ouviu a voz de um amigo, com quem ele havia fumado crack algumas horas antes, gritando por socorro.

Seguiu na direção da voz do amigo e, ao chegar à beira do Arrudas, viu o amigo lá dentro, segurando seu cachorro. Perguntou o que havia acontecido, e o homem que estava no leito do ribeirão contou que tinha ido buscar o animal, mas não conseguiu voltar à avenida.

Foi então que resolveu descer para resgatar o amigo, mas ao tentar descer, perdeu o equilíbrio e caiu. Ele sofreu fraturas no braço, perna e costelas e um pneumotórax.

Os dois amigos começaram a gritar por socorro e o Corpo de Bombeiros foi chamado, para fazer o resgate. O amigo ferido foi levado para o Hospital do Ponto Socorro João XXIII, onde permanece internado.