“Sorte”. A palavra define o que aconteceu com um motorista de 37 anos e uma adolescente de 17. Ambos estavam num Ford KA vermelho que capotou e caiu no Ribeirão Arrudas, na altura do Bairro Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte. O veículo ficou com parte da cabine submersa, caindo com as rodas para cima.

Os dois ocupantes do veículo, que sofreram ferimentos leves, foram resgatados por um morador, que ouviu um barulho e desceu para o leito do ribeirão.

O acidente ocorreu no final da noite de quinta-feira (30/11). O motorista contou, em conversa com soldados do Corpo de Bombeiros, que retornava de uma festa com a jovem. Antes do acidente, teriam passado num bar, onde deixaram um amigo.

Ele seguiu para casa e, ao chegar na ponte sobre o Arrudas, perdeu o controle da direção e foi de encontro à grade que protege conta o leito do ribeirão. Nesse instante, o carro capotou e foi parar dentro da água, de cabeça para baixo. O motorista e a passageira estavam usando cinto.

Pouco tempo depois da queda, surgiu um homem, que ajudou os dois a saírem do veículo. Ele contou que mora em frente ao local e que ouviu o barulho e resolveu verificar o que tinha acontecido. Ao ver o veículo, decidiu descer para o leito do ribeirão, para verificar se alguém estava vivo.

O homem conseguiu acessar o leito do Arrudas se apoiando numa corda que é permanente no local e que é usada por moradores de rua. Os três foram levados para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, por precaução, devido ao fato de terem contato com a água contaminada do Arrudas. Estão em observação.