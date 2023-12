Um homem de 37 anos de idade foi preso, suspeito de roubar um posto de combustíveis, no Bairro Eldorado, na Via Expressa de Contagem, nessa quinta-feira (07/12).

Segundo o que relatou um dos frentistas no Boletim de Ocorrências, um veículo Pálio cinza entrou no posto, com dois homens no carro além do motorista. Ele diz que o condutor pediu para completar o óleo e encher o tanque do carro e também um galão de gasolina.

Quando o frentista foi cobrar o serviço, no valor de R$ 216, percebeu uma arma no colo do motorista. Foi quando o homem anunciou o roubo, dizendo para o frentista “ficar quieto" e então ligou o carro e fugiu.

Com as informações dadas pelo frentista, os militares conseguiram localizar o veículo no bairro Santa Maria, em Belo Horizonte. O carro estava estacionado numa rua e, ao ver os policiais, o motorista jogou o veículo em cima das viaturas para seguir em fuga, mas acabou detido. Dentro do carro, os militares encontraram uma faca e o galão com gasolina.

O motorista foi reconhecido pelo frentista e levado para a 2a. Delegacia de Polícia de Contagem. A arma usada no roubo não foi localizada.