Três pessoas foram presas, no Serro e Serra Azul de Minas, na região central do estado, pela Polícia Civil, na Operação Artemis II, que combate o tráfico de drogas e deflagrada nessa quinta-feira (7/12). Foram cumpridos oito mandados de justiça.

Segundo informações dos investigadores, existe nas duas cidades uma organização criminosa interestadual responsável por controlar o comércio de entorpecentes.

Além do tráfico de drogas, a polícia investiga também outros crimes conexos, como lavagem de dinheiro, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.

Cerca de 30 policiais civis participaram da operação, coordenada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil do Serro, com apoio de policiais da Delegacia Regional de Diamantina, da delegacia de Rio Vermelho, da Coordenação de Recursos Especiais (Core), da Coordenação de Operação com Cães (COC) e da Coordenação Aerotática (CAT).

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. As investigações continuam, com o objetivo de identificar outros integrantes da quadrilha.