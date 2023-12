“Morpheu”. Esse o nome da operação deflagrada pela Polícia Civil de Santa Maria do Suaçuí, no Leste de Minas, que resultou na prisão de um casal, um homem de 45 anos, e uma mulher de 35, e possibilitou a elucidação de vários crimes, como duas tentativas de homicídio e tráfico de drogas. Dois menores, de 15 e 17 anos, também foram apreendidos.

A operação tinha como objetivo cumprir dois mandados de busca e apreensão e um de prisão, em decorrência do crime de tentativa de homicídio ocorrido no dia 4 de novembro deste ano.

Na data, já à noite, o suspeito foi até a casa da ex-mulher, aproximando-se da janela do quarto da vítima. Ele estava armado e carregava um galão de gasolina e um isqueiro.

No cômodo, dormindo, estavam a ex-mulher do investigado e o atual namorado dela, um homem de 58 anos. O suspeito abriu a janela pelo lado de fora. Com o barulho, as vítimas acordaram e entraram em luta corporal com o suspeito, conseguindo tomar seu revólver.

Apavorado, o homem fugiu. A polícia supõe, que o intuito do homem, que não aceitava o fim do relacionamento com a ex, era matar a ex-mulher e o namorado dela e, em seguida, atear fogo na casa.

O investigado foi encontrado em casa. Em outra residência, também alvo de mandado de busca, foram apreendidas 34 buchas de maconha, 20 pedras de crack e celulares. Uma mulher, que seria amiga do investigado, foi presa, e dois adolescentes que estavam no local foram apreendidos.

Os suspeitos, o homem e a mulher, foram encaminhados ao sistema prisional.