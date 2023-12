Um homem de 20 anos foi preso nessa quinta-feira (7/12) suspeito de estuprar uma adolescente, de 13, em Abre Campo, na Zona da Mata mineira.

As investigações da Polícia Civil começaram após o pai da adolescente procurar uma delegacia da cidade. O suspeito teria mantido relações sexuais com a vítima de forma consensual, mesmo sabendo da idade da menina.

Com o tempo, o homem passou a obrigar a adolescente a praticar sexo com ele, além de enviar fotos de armas de fogo, com intuito de amedrontar a vítima e forçá-la a retomar o relacionamento.

Leia também: Grave acidente envolvendo três carros deixa pessoas feridas no Sul de Minas



A prisão aconteceu enquanto o suspeito estava a caminho da casa da vítima, mesmo sabendo que o pai dela já havia feito a denúncia.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.