O produtor rural agora tem a oportunidade de vender seus produtos no site “É do Campo”, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater/MG), lançado na última quarta-feira (6/12). Além de aumentar a abrangência da clientela do produtor, a plataforma traz credibilidade aos produtos, que são vendidos com habilitação sanitária federal, estadual ou municipal.

Até o momento, o site já conta com 250 produtos, de 40 agricultores mineiros diferentes. Por ora, a Emater tem o plano de incluir mais 60 agricultores na plataforma. Antes de ofertar seus produtos, os produtores rurais passam por um processo de capacitação, que explica o funcionamento do site, tratando de como cadastrar os produtos, receber os pedidos, enviar as mercadorias e emitir nota fiscal.

Os clientes podem comprar os produtos típicos de Minas pagando com cartão de crédito ou no PIX. Além da segurança da mercadoria, a habilitação sanitária acaba determinando também o alcance do item.

A coordenadora técnica estadual da Emater em Minas, Thiara Viggiano, explica que “quem possui a habilitação sanitária municipal, por exemplo, poderá vender apenas para o município onde produz. Mas a maioria dos produtos terá entrega para todo o Brasil, pois possui habilitação sanitária federal”.

Para vender a produção na plataforma, os interessados devem ir até um escritório da Emater e verificar se atendem aos requisitos de participação. Depois, preencher um cadastro e apresentar os documentos necessários de acordo com a mercadoria que se deseja vender. De acordo com a empresa, o site será atualizado semanalmente com novos produtos, à medida que os agricultores tiverem seus cadastros aprovados.



