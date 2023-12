Um homem, de 55 anos, foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira (12/12), no distrito de Vermelho, em Muriaé, na Zona da Mata Mineira.



Quem confessou o crime foi o vizinho da vítima, de 54 anos, que estava totalmente embriagado no momento em que a Polícia Militar chegou ao local do crime, segundo o boletim de ocorrência. A vítima estava em casa e, por volta de 1h30 da madrugada, se dirigiu até a casa do vizinho e começou a acusá-lo de ter furtado uma cerveja dele. De acordo com o B.O, os dois começaram a discutir de forma violenta.

O autor confesso relatou que ficou com medo da agressividade do vizinho. Por isso, foi até a cozinha e pegou uma faca para se defender. O atrito verbal virou uma briga física e ele acertou uma facada no pescoço da vítima, que morreu no local.Outros vizinhos ouviram o barulho da confusão e chamaram a Polícia Militar. Os policiais prenderam o autor confesso e o levaram para a Delegacia.O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.