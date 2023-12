Carro capotou e atingiu veículo que seguia no sentido contrário

Um homem morreu em um capotamento de carro na noite dessa segunda-feira (11/12), na MGC-452, na altura da cidade de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi no km 64, próximo ao trevo da cidade. Um carro, que seguia no sentido centro de Tupaciguara, capotou e atingiu outro veículo que vinha no sentido contrário.

O carro capotado foi para fora da pista da rodovia. Quando os militares chegaram, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local e confirmou a morte do motorista desse veículo.

Foi preciso usar ferramentas de desencarceramento para conseguir soltar o corpo das ferragens.

O motorista do veículo atingido foi atendido pelas equipes do Samu e levado para o hospital de Tupaciguara.