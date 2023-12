Muro do Centro de Treinamento da UFMG ficou destruído

Uma perseguição policial terminou com quatro suspeitos presos e um carro capotado na madrugada desta terça-feira (12/12), na Avenida Presidente Carlos Luz, na Região da Pampulha de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais, quatro homens estavam dentro do veículo, que fugia da Polícia Militar. Moradores do bairro Caiçara, na Região Noroeste de BH, acionaram os militares depois de escutarem disparos de arma de fogo.

O quarteto é suspeito de sacar um revólver, atirar para o alto, entrar no carro e fugir.

Durante a perseguição, na esquina das avenidas Carlos Luz e Alfredo Camarate, o motorista perdeu o controle da direção, bateu e derrubou parte do muro do Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O carro parou com as quatro rodas para cima. A parte da frente do veículo ficou destruída.

Os quatro homens foram presos e uma arma foi apreendida.