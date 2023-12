O museu da ocupação Maria do Arraial, no Centro de Belo Horizonte, realiza nesta segunda-feira (12/12) e terça-feira (13), um seminário com palestras e filme sobre moradias e lutas pela terra. O evento vai abordar a história de ocupações em Belo Horizonte. O Maria do Arraial fica na Rua da Bahia. 1.605.

Antes do planejamento da capital mineira, o local onde está hoje Belo Horizonte era conhecido como o arraial Curral e Del Rey. Segundo o professor do da Escola de Arquitetura da UFMG Thiago Castelo Branco, desde o momento em que a construção Belo Horizonte foi realizada, há a presença de favelas na cidade. “Nós vamos relembrar a instalação da nova capital, que faz 126 anos de aniversário, vamos trabalhar elementos apagados no processo e pensar o ambiente político da formação”, conta o realizador.

Programação

A exposição “O Curral e os Curralenses: Rememorar e Retomar” terá abertura às 14h30 desta terça-feira (12/12). A primeira palestra, com o mineiro Luis Nassif, traz um apanhado sobre um livro do jornalista que trata da especulação em BH durante o governo FHC e consequência desse movimento econômico na formação da cidade. A segunda conversa será sobre luta da terra urbana, com o Frei Gilvander Moreira, que acompanha a causa há 20 anos.

Na quarta-feira (13/12) o tema será literatura e história, com a historiadora Marcelina das Graças. Será discutido o romance "A Capital", de Avelino Fosco, um testemunho literário do processo do arraial se tornar capital. À tarde, a professora da UFMG Juliana Cardoso modera uma discussão sobre o processo de indenizações dos moradores do Curral Del Rey.

O evento é encerrado com a mostra do “Filme de Luta”, que apresenta como os moradores do Curral Del Rey ainda continuam existindo em Belo Horizonte – sob a emancipação da luta urbana.

Serviço – Exposição e Seminários

“O Curral e os Curralenses: Rememorar e Retomar”

Onde: Museu e espaço cultural Maria do Arraial, ocupação Maria do Arraial – Rua da Bahia, 1065, Centro

Cronograma:

12 de dezembro

14h30 - abertura

15h às 17h - "Os Cabeça-de-Planilha" - Luis Nassif

19h às 21h - "A Luta pela Terra" - Frei Gilvander Moreira

13 de dezembro

10h às 12h - "A Capital"- Marcelina de Almeida

15h às 17h - "O desaparecimento do Arraial e algumas crônicas do fim do mundo" - Juliana Marques

19h às 21h - Filme de Luta e Roda de conversa



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa