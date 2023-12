Homem precisou passar por cirurgia no hospital

Um caso curioso assustou policiais e médicos de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, nesse domingo (10/12). Um homem, de 24 anos, precisou ser submetido à cirurgia após inserir cinco aparelhos celulares dentro do próprio ânus.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados para o Hospital de Pronto Socorro da cidade após o jovem ter dado entrada na unidade.

Os médicos contaram que o rapaz chegou dizendo que havia inserido cinco celulares no ânus e precisou passar por uma cirurgia para realizar a retirada. Após o procedimento cirúrgico, ele passou a apresentar um comportamento agitado, o que levantou a suspeita dos médicos.

Mesmo com a possibilidade de que ele iria tentar entrar em um presídio com os aparelhos, a prisão não foi realizada, já que não havia um crime em flagrante.

Os aparelhos não tiveram o lacre de segurança removido.