Um fotógrafo de 42 anos foi preso preventivamente suspeito de estuprar uma menina de 10 anos, no Bairro PTB, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quando a família da vítima formalizou a denúncia na delegacia da cidade, o fato se tornou conhecido por meio de uma página local nas redes sociais e mais vítimas apareceram. O crime teria ocorrido no início de outubro, mas a família só procurou a polícia em novembro, quando começou a investigação. Novas vítimas denunciaram o suspeito à polícia.

A suspeita é de que o crime tenha ocorrido quando a menina de 10 anos foi com os tios ao estúdio de fotografia do homem, que pediu que a criança entrasse com ele no vestiário para realizar uma troca de figurinos. No local, teriam sido cometidos atos libidinosos que se enquadram em estupro de vulnerável, com pena de oito a 15 anos de reclusão.

Depois do ensaio fotográfico, a família da vítima notou comportamentos estranhos da menina. Os familiares relataram à polícia que a criança estava agressiva e sensível, até que ela decidiu contar o que havia acontecido. De acordo com Karla Moreira, a delegada responsável pelo caso, “a menor acabou relatando os fatos, e conhecidos procuraram a polícia para registrar a ocorrência”.

Leia também: Criança com autismo é colocada para dormir em banheiro de creche



Depois disso, o caso foi divulgado em uma página local no Instagram. Mais duas pessoas decidiram prestar queixa na delegacia especializada em atendimento à mulher em Betim. A delegada ainda disse que a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou mais vítimas além das que prestaram queixa, mas que não quiseram falar com a polícia por terem medo do que poderia acontecer com elas.

As mulheres que prestaram queixa já são adultas, mas na época dos crimes tinham 14 e 15 anos. O fotógrafo tirou fotos sensuais das meninas de biquíni, lingerie e até mesmo seminuas. “Ele foi contratado para tirar uma foto de 15 anos, e durante a sessão convenceu essas meninas a fazerem essas fotos”, relata Karla.