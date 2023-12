O motorista do Porsche envolvido no acidente na madrugada desta segunda-feira (11/12), na Avenida Barão Homem de Melo, dirigia sem habilitação há 12 anos. A Polícia Civil informou, durante coletiva, que o homem não estava apto a conduzir veículos desde 2011.

O delegado Marcos Pimenta explicou que o motorista entrou com processo de primeira habilitação, em 2011 e obteve uma permissão para dirigir, com validade de um ano. Durante este período, porém, o motorista tomou uma multa gravíssima. Como consequência, não pôde tirar a habilitação definitiva. "Desde então, ele não está apto a conduzir veículo automotor", afirmou Pimenta.

O delegado disse ainda que será feita uma nova busca para apurar outros possíveis crimes de trânsito praticados pelo motorista. Porém, segundo o delegado, o motorista tem passagem por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

Prisão em flagrante

Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti, o motorista e proprietário do Porsche, teve a prisão em flagrante ratificada. Ele também foi indiciado por homicídio culposo qualificado, com o agravante de estar embriagado e com a habilitação cassada. O acidente provocou a morte do passageiro, Cayke Pelegrino Tavares, de 32 anos.

Com a batida, ele foi ejetado do carro e parou a 20 metros do veículo. Tavares morreu no local. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.