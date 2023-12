Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti, de 32 anos, motorista da Porsche envolvido em um acidente na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, Região Oeste da capital, e que vitimou uma pessoa na madrugada desta segunda-feira (11/12), teve alta do Hospital João XXIII e foi encaminhado para a prisão.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), Rodrigo deu entrada no Ceresp Gameleira na tarde de hoje. Após o acidente, ele se queixou de dores pelo corpo e foi levado para o hospital para realização de exames.

Segundo a Polícia Civil, Rodrigo, motorista e proprietário do Porsche, teve decretada a prisão em flagrante. Ele foi indiciado por homicídio culposo qualificado, com o agravante de estar embriagado e com a habilitação cassada. O acidente provocou a morte do passageiro, Cayke Pelegrino Tavares, de 32 anos, que foi ejetado do carro e parou a 20 metros do veículo. Cayke morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, Rodrigo foi encontrado pelos policiais andando em via pública após o acidente. O documento fala que o condutor não conseguiu dar detalhes sobre o acidente e citou que havia pessoas o perseguindo.

O homem, segundo a PM, tinha sinais de embriaguez e não quis fazer o teste do bafômetro. A PM ainda constatou que o motorista estava com a habilitação cassada.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o carro, avaliado em mais de R$ 800 mil, seguia em alta velocidade no sentido centro quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou o carro. Um poste e uma árvore foram atingidos.

A ocorrência foi na altura do número 3.000 da avenida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e jogou serragem na pista para evitar outros acidentes e eliminar o risco de incêndio devido ao vazamento de combustível.