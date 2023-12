Um homem, de 43 anos, morreu a tiros e outro, de 42, foi socorrido com lesões graves na noite dessa segunda-feira (12/12), no bairro Padre Miguel, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam dentro de um carro Fiat Pálio quando uma motocicleta de cor vermelha pareou com o veículo e os ocupantes começaram a atirar.

O homem de 43 anos, que estava no lugar do motorista, morreu no local. A vítima de 42 anos foi encontrada caída próxima ao carro com ferimentos graves e foi socorrida para a UPA São Benedito. Pouco depois, o homem foi transferido para o Hospital João XXIII.

De acordo com a companheira do homem socorrido, ele cumpre regime semiaberto e estava a caminho do presídio, onde dorme, quando o crime aconteceu. Durante a manhã, o homem trabalhava na região e só voltava para o presídio na parte da noite.

Ela ainda afirmou que não tinha conhecimento de ameaças e não sabe o motivo do crime. A mulher não conhecia a vítima fatal, que estava levando o homem para o presídio.

O carro onde as vítimas foram encontradas foi rebocado com várias marcas de tiro. Até o momento, ninguém foi preso.