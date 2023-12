Foi inaugurada, nesta segunda-feira (11), a decoração de natal especial do Palácio da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Clóvis Salgado (FCS), junto à Arquidiocese de Belo Horizonte, vai trazer mais cores e luzes para o período natalino na capital.

O passeio natalino do Palácio da Liberdade faz parte da segunda edição do Natal da Mineiridade. Quem for até o Palácio vai poder fazer uma visita, pelo interior e jardins do espaço, que abrange intervenção artística, exposições, decoração e música.

“Ele se integra a já decoração natalina que fizemos na praça. Criamos o circuito natalino. As pessoas vão chegar, ser recebidas no portão da frente com um tapete vermelho que leva até o presépio, nas escadarias do palácio. Depois, elas vão passar pela rampa lateral, indo até o hall principal”, explicou o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

Na sala ao lado do hall principal, está montada a exposição “É noite de Natal: pinturas do artista Hélio Faria”, que celebra o encontro entre a tradição natalina e a cultura mineira. A mostra tem curadoria da FCS e reúne nove quadros que trazem releituras da festividade por meio de referências às montanhas, serras, igrejas, comunidades de Minas Gerais e ao povo negro.

Leia também: Observação de aves atrai olhares de turistas para Minas



O passeio continua até os jardins, onde está a árvore de Natal e a tenda, na qual haverá uma série de shows do projeto Mistura Minas, com artistas mineiros, a partir do dia 15, e ao lado também um espaço de descanso “lounge”.

Além dos shows, estão previstas canções que se somarão às diversas atrações em cartaz ao longo deste mês e até o dia 6 de janeiro de 2024, quando se encerrará o Natal da Mineiridade. “É uma programação que une a tradição e a contemporaneidade no Circuito Liberdade, o qual integra neste momento Belo Horizonte a mais de 400 municípios, que participam do Natal da Mineiridade, consolidando Minas Gerais como um destino cultural e turístico das celebrações de fim de ano”, completa o secretário.

A segunda edição do Natal da Mineiridade integra BH a mais de 400 municípios. A expectativa é que o período de fim de ano em Minas Gerais registre uma movimentação turística de 3,2 milhões de pessoas, o que representa um crescimento de mais de 20% em relação ao ano passado. Só na capital, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o período de Natal será responsável por movimentar cerca de R$ 2,5 bilhões.