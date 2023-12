Uma mulher, de 36 anos, foi encontrada morta com ferimentos de tiro dentro de casa na noite dessa segunda-feira (12/12), no bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia encontrou a vítima caída na sala com um grande sangramento no peito. Havia rastros de sangue no quarto e cozinha da residência.

A filha da vítima chegou em casa e se deparou com as viaturas policiais. Ela contou que a mãe namorou um chefe de gangue, que está preso. Segundo a testemunha, a mulher guardava dinheiro para ele, que sustentava a casa.

Uma amiga da vítima contou que suspeitos em um carro se aproximaram da casa dela e apontaram uma foto, na tentativa de reconhecê-la. Ela se assustou, entrou na residência e conseguiu ir para outro lugar.

Há câmeras de segurança na rua onde aconteceu o crime que podem ajudar a polícia na investigação do caso.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.