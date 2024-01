Belo Horizonte pode ser novamente atingida por fortes chuvas após os estragos que ocorreram nos últimos dias. Na manhã desta quinta (25/1), a Defesa Civil municipal emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso vale até as 8h desta sexta (26/1).

De acordo com o órgão, a atmosfera estava instável no entorno da cidade por volta das 18h desta quinta e havia o indicativo de chuvas até as 21h. No início da noite, os termômetros marcavam 29,5 °C, com 53% de umidade relativa do ar.

Há a expectativa de raios e rajadas de vento ocasionais. Ainda segundo a Defesa Civil, recomenda-se atenção por possibilidade de chuva forte. Em caso de perigo procure um lugar seguro e ligue para Defesa Civil 199.

Em virtude dos volumes de chuvas registrados nos últimos dias e a previsão de novas chuvas, a Defesa Civil colocou as regionais da Pampulha, Oeste, Centro Sul e Leste, Venda Nova sob risco geológico, e nas Regionais, Barreiro e Nordeste, Noroeste e Norte, também em alerta, o risco é classificado moderado. O aviso é válido até a próxima sexta-feira (26/1).

Em caso de rachaduras nas paredes das casas ou fendas, depressões ou minas d’água no terreno, o órgão ressalta que é necessário também acionar imediatamente a Defesa Civil por meio do telefone 199.

O tempo fica instável até o próximo domingo (28/01) em grande parte de Minas Gerais. Além da Região Metropolitana de Belo Horizonte, há possibilidades de novas tempestades nas Regiões Central, Norte, Noroeste e Jequitinhonha.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa