Os 32 municípios que compõem a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (ACHMG) vão receber, neste ano, os carnavais da Liberdade e da Tranquilidade. O lançamento do projeto aconteceu nesta quinta-feira (25/01), no Palácio da Liberdade, e é uma iniciativa da ACHMG em parceria com o governo do estado.

Segundo a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), o objetivo é promover a diversidade do carnaval mineiro e, em especial, nos municípios que se destacam por reunir blocos caricatos, escolas de samba, bandas, além de oferecer atividades para toda a família e passeios em sítios históricos, cachoeiras, trilhas e lagos.

Durante o evento, o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, ressaltou a importância do fomento ao carnaval de forma descentralizada em Minas Gerais.

“Neste ano nós estamos fazendo um reequilíbrio das contas com os municípios do interior, seja no aporte de recursos, seja na promoção do Carnaval e de modo especial das cidades históricas”, afirmou.

Carnaval para todos os gostos

Em 2024, cerca de 450 municípios de Minas vão oferecer programação de Carnaval com opções tanto para o público que gosta da folia (Carnaval da Liberdade) quanto aquele que procura sossego no feriado (Carnaval da Tranquilidade), segundo a Secult.

O prefeito de Ouro Preto e presidente da ACHMG, Angelo Oswaldo, destacou que o Carnaval das cidades históricas é inclusivo e vibrante. “Todo mundo pensa que cidades históricas só têm Semana Santa, mas, na verdade, nós temos um belíssimo Carnaval, um Carnaval tradicional, das cidades mineiras, do interior, da família, da casa da avó, das brincadeiras de rua, da improvisação dos blocos, aquele carnaval gostoso, descontraído”, detalhou.

Entre os 32 municípios que integram a ACHMG, estão cidades históricas conhecidas como Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Tiradentes, Caeté, Congonhas, Itabira, Mariana, São João del-Rei, Santa Luzia, Brumadinho, Januária, Catas Altas e Conceição do Mato Dentro. Cada cidade terá uma programação própria que será atualizada no portal Minas Gerais.

Ouro Preto, que possui um dos carnavais mais tradicionais do interior, tem a expectativa de atrair cerca de 25 mil pessoas. A cidade deve contar com desfiles de cerca de 50 blocos carnavalescos, como o Vermelho e Branco, a Bandalheira e o Zé Pereira dos Lacaios. Além disso, shows e escolas de samba da cidade prometem movimentar a folia.

Em Diamantina, a programação vai abranger tanto o público do Carnaval da Liberdade quanto do da Tranquilidade. “Nós temos inovado no Carnaval, fizemos um resgate histórico dos blocos e teremos apresentação de mais de 50 blocos este ano. Teremos também uma apresentação numa arena com shows para que a juventude possa confraternizar”, explica o vice-prefeito de Diamantina, Alexandre Magno.

Ainda de acordo com ele, há também a prioridade de atender famílias com tranquilidade. “Para que as pessoas possam ir se divertir, os pais com os filhos, os avós com os netos, de uma forma bem tranquila”, comentou.

Santa Bárbara também prepara uma festa com bandas de diversos estilos, do samba ao pagode. Itabira terá como tema o clássico de Gal Costa “Balancê”, fazendo um tributo à cantora e deve receber apresentações de blocos de Belo Horizonte, como o Então Brilha e o Me beija que sou pagodeiro, entre outras atrações.

Em Itapecerica, no Centro-Oeste do estado, o tradicional Carnaval Itabeleza será agitado pelos tradicionais blocos da cidade: Mal Dormidos, Suvaco de Cobra, Balaco Baku e Só a Nata.

Já Caeté vai promover o seu Carnavrau! como uma das comemorações oficiais que celebram os 310 anos do município, com shows e desfiles no centro histórico. Sabará oferecerá ao folião um Carnaval descentralizado, tendo pontos em bairros e distritos, como no Bairro Nações Unidas e em Ravena. A exposição “A experiência do Carnaval de Sabará”, no Solar do Padre Correia, vai apresentar ao visitante um pouco da história da antiga Vila de Sabarabuçu.

Em Tiradentes haverá o desfile de 24 blocos, que devem sair em cortejo pelo centro histórico. São João del-Rei, além dos tradicionais blocos e escolas de samba, também se destaca pelo patrimônio histórico e a diversidade natural no entorno da região.