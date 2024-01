Busca frustrada por patrocinadores comprometeu a realização do desfile

O bloco Trem na Cabeça, presente no cenário carnavalesco de BH desde 2017, anunciou a suspensão temporária de suas atividades e, por isso, não participará da festa neste ano.

Em comunicado oficial, o grupo disse enfrentar "um desafio financeiro". A busca frustrada por patrocínio impossibilitou a realização do desfile em 2024.

Ainda segundo o comunicado, a diretoria do bloco se inscreveu no edital de financiamento de blocos, a fim de manter a tradição viva, porém não foi selecionada. “A ausência de recursos compromete a estrutura necessária para o desfile, incluindo segurança, divulgação, cachês de artistas e a onerosa locação do trio elétrico, cujos custos dispararam neste ano devido à alta demanda”, informa.

O bloco nasceu por iniciativa de um grupo de amigos, quando o Carnaval de BH começava a dar seus primeiros passos, sem qualquer pretensão de se tornar um grupo grande, e aposta nas características mais tradicionais do Carnaval retrô, com marchinhas, música baiana e humor, oferecendo uma boa opção de lazer para os moradores da capital de todas as idades.

Agora, após quatro desfiles consecutivos, sendo o último prestigiado por cerca de 30 mil pessoas em 2023, o Trem na Cabeça interrompe a folia. Mas a diretoria ainda expressou sua gratidão a todos que acompanharam o coletivo ao longo dos anos e promete retornar no Carnaval em 2025.



