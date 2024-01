Neste sábado (27/1) e domingo (28/1), a empresa que administra o metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte vai alterar a circulação dos trens. A estratégia operacional tem o objetivo de viabilizar as obras de revitalização da Rede Aérea e Via Permanente do sistema.

Confira como fica a operação:

Sábado (27/1)

- Das 5h15 às 18h, o trecho entre as estações Eldorado e Calafate vai operar com o intervalo entre as viagens de 30 minutos.

- Já o trecho entre as estações Calafate e Vilarinho terá intervalo de 15 minutos.



- Das 5h15 às 18h, o usuário que necessitar passar entre os dois trechos deverá realizar uma baldeação, ou seja, descer em Calafate e aguardar o próximo trem para o sentido pretendido, na via oposta em que desembarcou.

- Após as 18h de sábado, não haverá baldeação, e o intervalo entre os trens passará a ser de 15 minutos, até o fechamento das estações, às 23h.

Na estação, haverá comunicação visual específica, para indicar onde os usuários devem estar, além de avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores do Metrô BH também estarão no local para auxiliar os passageiros.

Domingo (28/1):

- No domingo, o intervalo entre as composições será de 20 minutos até 18h e de 15 minutos das 18h às 23h.



