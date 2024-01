No dia 24 de novembro do ano passado em Frutal, cidade do Triângulo Mineiro, a cozinheira Katsilene Gomes Alvarenga Borges, de 50 anos, depois de uma jornada de oito horas de trabalho encontrou a sua casa em chamas. O incêndio, iniciado por motivos desconhecidos, atingiu praticamente toda a residência, localizada no Bairro Waldemar Marchi, queimando o teto, o piso e rachando as paredes.



"Meu quarto foi o mais atingido. Queimou tudo, até mesmo um guarda-roupa, que eu ainda pagava as prestações. Foi desesperador aquela noite", lembrou a cozinheira, que mora na casa com o pai.





Mas, em praticamente dois meses, os recuperandos da Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) Masculina de Frutal, entre eles dois dos filhos de Katsilene, reconstruíram a casa dela e de seu pai.



E, nessa terça-feira (23/1), funcionários e recuperandos da associação se reuniram para realizar solenidade de entrega da residência. "Parece um sonho. Nossa casinha ficou linda. Eu não consigo parar de chorar. Mas, por dentro, meu coração está cheio de alegria", comemorou.



Alexander da Silva, um dos recuperandos que trabalhou na obra, disse que ficou emocionado ao ver as obras finalizadas. "Sabe quando você sente aquela gratidão no peito, um sentimento bom de poder ter ajudado alguém", complementou.



Outro recuperando que participou da reforma foi William Marquez dos Santos. “Foi uma satisfação muito grande. Eu quero seguir em busca da minha liberdade com este sentimento de poder ajudar as pessoas”, considerou.



Segundo a gerente-geral das APACs Frutal, Paula Queiroz, muito mais do que devolver uma casa reconstruída para uma família é dar oportunidade aos recuperandos de fazer o bem. "As APACs de Frutal estão sempre de portas abertas para ajudar a comunidade e ser parceiras dos projetos sociais. Mostramos todos os dias aos nossos recuperandos o quanto eles podem contribuir com a sociedade".