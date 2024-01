A Polícia Federal (PF) prendeu, nessa terça-feira (23/1), quatro pessoas suspeitas de praticarem crime de extorsão dentro da prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O grupo estaria ameaçando um servidor de morte e exigindo parte da verba federal destinada ao município por meio da Lei Paulo Gustavo, pelo Ministério da Cultura.



Sem revelar nome e a função, a Polícia Federal informou que o próprio servidor acionou a corporação na tarde de ontem. Conforme apurado pela reportagem, trata-se de um secretário municipal.





Os suspeitos teriam ido cobrar dele um percentual com alegação de que a verba destinada à cidade, cerca de R$ 2 milhões, foi captada por eles.





Divinópolis recebeu, em agosto passado, R$ 1,4 milhão para a produção audiovisual e R$ 569 mil para as demais áreas culturais.





Os policiais prenderam os suspeitos ainda na prefeitura e os levaram para a delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por extorsão.





Prefeitura se posiciona





De acordo com nota encaminhada pela prefeitura, a ação dos suspeitos ocorreu no fim do expediente, horário em que havia poucos servidores no local. Todos os trabalhadores estão bem.





Ainda segundo a prefeitura, dentre os presos não há nenhum servidor público do município. O caso será investigado.





*Amanda Quintiliano especial para o EM