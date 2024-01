Prefeito Fuad Noman diz que vereadores precisam estar alinhados com Executivo para combater as enchentes na capital

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), prevê prejuízos na sequência de novas obras para contenção de enchentes, caso a Câmara do município siga reprovando projetos de autoria do executivo municipal, que garantiriam recursos para as intervenções. A declaração foi durante coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (24/01).

Questionado pela imprensa, Fuad disse que não queria comentar o assunto em um momento de tragédia, porém aproveitou o momento para criticar a postura do Legislativo e ressaltar a perda de milhões em empréstimos, que, segundo ele, seriam necessários para a continuidade de importantes obras na capital.

”As obras atuais não pararam, porque nós só começamos depois que o empréstimo estava contratado. Agora, tem mais coisa para fazer nessa cidade, nós estamos vendo aí hoje e, de fato, se a Câmara não não der sequência a esses projetos nós vamos ter isso prejudicado”, declarou nesta manhã.

A reportagem procurou a Câmara de Belo Horizonte e aguarda retorno.

Volume de chuvas atípico

Depois da chuva deixar um rastro de caos em Belo Horizonte, a Defesa Civil apresentou um balanço de ocorrências na manhã desta quarta-feira (24/01). Nas contas órgão foram sete pontos de alagamentos. Os mais graves concentrados nas regionais Oeste, Pampulha e Venda Nova, onde o órgão instalou postos de comando para mapeamento dos atingidos.

O volume de chuvas pegou a Defesa Civil de surpresa. “Nós prevemos chuvas que poderiam chegar até 40mm. O que nós percebemos é que os fenômenos climáticos se desenvolvem de uma maneira muito abrupta, muito rápida”, afirmou. Em algumas regionais, como a Oeste, o volume ultrapassou 90mm, chegando a 27,7% do esperado para todo o mês de janeiro, entre as 19h de terça-feira e as 7h desta quarta.

Na avaliação do prefeito da cidade, esse será "o novo normal", diante das mudanças climáticas no mundo. “Depois de uma chuva extremamente violenta, a gente costumava dizer que era fora do normal, mas agora a gente tem que dizer que essa chuva é o novo normal”, disse.