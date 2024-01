Durante a tempestade que atingiu Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23/1), uma moradora do Bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova, registrou o momento em que a água invadiu sua casa e chegou à altura de 1 metro dentro da residência. Com a voz trêmula e um "riso de nervoso", Natália da Silva Vieira pede para suas familiares segurarem os móveis que boiam ao seu redor e protege o cachorro da inundação.

“É, galera. Minha casa foi ‘pro saco’. Perdi tudo”, declarou ela nas redes sociais.

Com a tragédia, ela pede ajuda nas redes sociais para recuperar o que foi perdido, divulgando o Pix e o link para uma vaquinha on-line. Veja o vídeo:

Nesta quarta-feira (24/1), ela publicou uma série de stories afirmando que sua família está bem, mas que não dormiram na casa por conta da inundação. Pela manhã, iniciaram a limpeza do local e aguardam para conferir a situação dos eletrodomésticos, que ainda não foi feita porque as tomadas ainda estão cheias de água.

Segundo Luiz Freitas, morador do mesmo condomínio em que Natália mora, já é a quarta vez que as chuvas causam estragos na região – que também atingem outras casas da rua. Os cidadãos afirmam que as inundações podem ser provocadas por conta de um recapeamento feito pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) há cerca de dez anos que criou um desnível que joga as águas para a rua.

Pela falta de bueiros e geografia do local, é comum que, em época de chuva, aconteçam pequenas inundações e, ocasionalmente, estragos como a de ontem.

“Já temos um processo na Prefeitura há anos. Já está aprovado no orçamento participativo, mas nunca sai do papel, e nem com a tragédia de ontem acredito que terá alguma mudança”, afirmou ele.

Ainda de acordo com Luiz, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) esteve no local durante a madrugada por conta da queda de um muro da casa de Natália e a Defesa Civil foi até o condomínio na manhã desta quarta-feira.

A PBH foi procurada para se pronunciar a respeito da obra na região da inundação, mas ainda não deu retorno.