A forte chuva na noite dessa terça-feira (23) causou inúmeros estragos na capital mineira. Na manhã desta quarta-feira (24), as consequências estavam visíveis, principalmente na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

No Bairro São Pedro, em toda a extensão da Avenida Prudente de Morais, era possível ver árvores caídas e fios arrebentados, que deixaram os moradores sem luz desde às 21h da noite de ontem.

“Todo ano acontece essas chuvas fortes, de alagamento, mas essa noite foi temporal, foi bem diferente mesmo dos outros anos. Nunca vi nada igual, de tanta árvore cair da forma que está caindo”, afirma a aposentada Luciene Cardoso, que mora no bairro há 40 anos.

Luciene acredita que um dos motivos podem ser as mudanças climáticas. Funcionários da prefeitura já se encontravam no local para cortar as árvores que estavam impedindo a circulação de trânsito na via. De acordo com um deles, o trabalho duraria a manhã toda.

Na Avenida Álvares Cabral, em frente ao n° 1217, sentido Assembleia, uma árvore de grande porte interrompeu o trânsito no sentido Bairro Funcionários. A PBH também está no local realizando o corte.



O mesmo problema pode ser visto na Avenida do Contorno, n° 6652, sentido Barroca, uma imensa árvore caiu e fechou o trânsito da via. No local, agentes da prefeitura realizavam os cortes dos galhos.

Outra árvore caída em via de BH, desta vez na Av Álvares Cabral Jair Amaral/EM/D.A.Press

Em outros pontos, as árvores caíram, mas não interromperam o trânsito. Na Rua Cláudio Manoel, próximo n° 320, no Bairro Funcionários, parte da árvore ficou pendurada no meio da pista, mas motoristas estão passando pelas duas laterais da via.

Carros passam pela lateral Jair Amaral/EM/D.A.Press

Na Rua Tito Botelho com Centauro, no Bairro Santa Lúcia, uma árvore chegou a derrubar uma placa e está ocupando parte da rotatória, mas motoristas passam normalmente.

Árvore caída em rotatória Wellington Barbosa/EM/D.A.Press