Uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) mostrou que os foliões que vão passar o carnaval na capital mineira pretendem gastar, em média, R$ 270,98 durante os dias de folia. A quantia será utilizada para comprar, principalmente, bebidas alcoólicas (75,9%) e não alcoólicas (66,7%).

Outros itens recorrentes foram lanches (55,2%), adereços (39,1%), fantasias (8%), spray de espuma (8%), maquiagens (6,9%), confete e serpentina (5,7%) e máscaras. O levantamento foi feito com 202 belo-horizontinos de 3 a 9 de janeiro.

A pesquisa mostrou, ainda, que 43,1% dos entrevistados irão passar o carnaval na capital mineira. Trata-se de um aumento de 34,7% em relação ao ano passado. A maior parte dos foliões têm idade entre 25 e 44 anos, sendo 62% mulheres e 51,5% homens.





O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, afirma que o carnaval de Belo Horizonte está cada vez mais forte, inclusive entre os próprios moradores, que optam cada vez mais por ficar na cidade no período da folia. “Com isso, a tendência é que o consumo em torno da festa também aumente”, avalia.

Neste ano, a utilização do Pix e cartão de débito também aumentou: a maioria dos entrevistados (96,5%) irá pagar as compras à vista. As formas de pagamento aparecem com as seguintes preferências: 28,7% irão pagar à vista no cartão de crédito, 24,1% no Pix, 23% no débito e 20,7% no dinheiro.

Os consumidores pretendem investir uma média de R$ 78 nas fantasias: 72,4% dos entrevistados pretendem comprar roupas temáticas (29,9%) e adereços (42,5%). Para isso, a preferência é ir às lojas físicas de rua (39,7%). No entanto, 19% preferem fazer sua própria fantasia, enquanto 17,5% irão reutilizar itens que já possuem.

A maior parte dos entrevistados (37,2%) irá curtir os blocos da Região Centro-Sul de BH. Já 22,1% irão nos cortejos do bairro em que moram e 11,6% em outros bairros; 29,1% das pessoas dizem não ter preferência em relação ao local de apresentação do bloco. Para se locomover pela cidade, 37,9% dos foliões pretendem usar serviços de carros de aplicativo, e 28,7% vão a pé.

A pesquisa da CDL/BH perguntou aos entrevistados sobre os pontos positivos e negativos da folia belo-horizontina. Em relação às partes positivas, 51% citaram o fato de ser um evento gratuito e aberto ao público, 38,1% mencionaram a valorização da cultura brasileira e 30,7% ressaltaram a oportunidade de conhecer novas pessoas.





Já no que diz respeito aos pontos negativos, os participantes citaram, principalmente, a falta de banheiros (46%), assédio sexual (46%) e o alto volume de lixo nas ruas (45%). As respostas foram de múltipla escolha.

