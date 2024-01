O Carnaval de Belo Horizonte 2024 vai começar. A partir do próximo sábado (27), até o dia 18 de fevereiro, a maior festa de rua de Minas Gerais tomará novamente a cidade com muita alegria, cores e diversidade. A folia belo-horizontina contará com uma programação extensa e descentralizada, com mais de 500 cortejos, recorde em comparação aos outros anos, saindo pelas nove regionais do município. A Prefeitura de Belo Horizonte está investindo R$35 milhões na folia. A programação completa pode ser conferida no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Novidades

Uma grande novidade para esta edição será o local do Palco Oficial da folia. Diante da impossibilidade da utilização da Praça da Estação, que está passando por obras de revitalização dentro do programa Centro de Todo Mundo, o palco de shows do Carnaval será montado no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, icônico espaço de lazer da capital mineira. No local será realizado o Kandandu, encontro de blocos afro que tradicionalmente abre a folia na cidade, nos dias 9 e 10 de fevereiro.

“Nós apresentamos a infraestrutura do Carnaval, mas quem faz o carnaval é o povo. São os blocos de rua, os blocos caricatos, a Corte Momesca e os foliões. A Prefeitura tem a obrigação de preparar a cidade: segurança, limpeza, transporte, saúde. Estou muito feliz com a preparação e espero que tenhamos um carnaval bastante organizado”, afirmou o prefeito Fuad Noman.

Para além da valorização da cultura e do entretenimento, o Carnaval de Belo Horizonte vem se tornando um importante produto que gera renda, oportunidades de emprego e negócios, movimentando principalmente os segmentos de alimentação, transporte, comércio, hotelaria e hospedagem. A projeção é que o evento contribua na geração de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, com a expectativa de movimentação financeira na cidade no período oficial da folia de R$ 1 bilhão, segundo estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

“Está oficialmente aberto o Carnaval de Belo Horizonte 2024. A cidade está preparada para mais uma festa, que cresce a cada ano em todos índices. Agradeço ao prefeito Fuad Noman por acreditar na potência da nossa folia como uma importante manifestação cultural e uma ferramenta de fomento econômico, gerando emprego e renda para a cidade. Estamos realizando um trabalho integrado, com cerca de 30 órgãos municipais, estaduais e privados, para que seja apresentado aos foliões um Carnaval seguro, respeitoso, diverso e plural”, afirma Gilberto Castro, presidente da Belotur.

O Carnaval de Belo Horizonte é um dos principais produtos turísticos da cidade. Entendido como movimento espontâneo, o evento tem sido qualificado com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, garantido a sua organização, segurança e acesso da população, turistas e visitantes. Com planejamento antecipado para melhor estruturação da festa, a Belotur vem realizando diversas ações de fomento ao evento desde o ano passado.

Blocos de Rua

O cadastramento de blocos de rua foi aberto em outubro de 2023 e teve 536 grupos inscritos e 583 desfiles contabilizados. Atentos à real necessidade dos atores dessa grande festa, a empresa municipal lançou também em novembro do ano passado o Edital de Auxílio Financeiro, que teve 105 blocos de rua contemplados. O valor global investido foi de R$ 1,66 milhão. A partir de 27 de janeiro, a capital mineira terá esses blocos desfilando nas ruas, contando com toda a estrutura e logística da Prefeitura de Belo Horizonte, integrando os serviços de segurança, mobilidade, limpeza e banheiros químicos, entre outros. Durante todo o período da folia serão mais de 13 mil banheiros químicos, sendo quase 300 cabines PCD’S. Todos os blocos contarão com banheiros químicos durante o início, meio e fim do trajeto. Durante o feriado, serão instalados ainda 98 pontos fixos de banheiros.

Blocos Caricatos e Escolas de Samba

Para mostrar que Belo Horizonte também tem tradição no carnaval de passarela, os Blocos caricatos e escolas de samba da cidade desfilam na avenida Afonso Pena nos dias 12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval. Os foliões poderão conferir de perto muito brilho, cor e samba no pé. Ao todo, irão passar pela avenida 8 grupos dos Blocos Caricatos, além das 12 Escolas de Samba, sendo 8 do Grupo Especial e 4 do Grupo de Acesso.

Seguindo o trabalho de valorização aos atores do carnaval da cidade, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, aumentou os valores investidos nos desfiles das agremiações. Foi disponibilizado para as Escolas de Samba do Grupo Especial o valor de R$ 243,8 mil. O auxílio financeiro disponível para o Grupo de Acesso é de R$ 146,28 mil. Já para os Blocos Caricatos o investimento será de R$ 67,42 mil para as agremiações do Grupo A e R$ 25 mil para os blocos do Grupo B. O montante total investido será de R$ 3,12 milhões, sendo R$ 2,5 milhões para as Escolas de Samba e R$ 589,36 mil para os Blocos Caricatos. A programação completa dos desfiles dos Blocos Caricatos e Escolas de Samba pode ser conferida no Portal Belo Horizonte.

Planejamento Operacional Integrado

A partir do planejamento da produção do evento elaborado pela Belotur, diversos outros planos operacionais são desenvolvidos pelos órgãos públicos para viabilizar a realização do Carnaval de Belo Horizonte 2024, visando garantir mobilidade, segurança, fiscalização, atendimento em saúde e proteção social. O Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH), articulado com instituições municipais, estaduais, federais e até mesmo privadas, integra esses planos setoriais para que haja uma atuação mais eficaz do poder público na cidade, potencializando assim a ação de cada instituição, garantindo a otimização de recursos e serviços e o sucesso do evento.

Com cerca de 30 órgãos públicos trabalhando em conjunto, o COP-BH irá monitorar o evento em tempo real. Também irá ocorrer acompanhamento georreferenciado dos blocos e serviços da cidade. Confira as principais ações dos órgãos municipais no link.

