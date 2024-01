O Carnaval de Belo Horizonte começa oficialmente neste sábado (27/1) e quem quiser ir se programando há uma ferramenta para ajudar durante a folia. A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) lançou nesta terça-feira (23/1) a possibilidade do folião poder favoritar seus blocos de rua preferidos e criar uma programação personalizada, para ser compartilhada via aplicativos de mensagens com amigos e parentes. A funcionalidade está disponível no Portal Belo Horizonte.

Para criar a lista, o folião deve acessar a página com a programação dos Blocos de Rua e clicar no ícone do coração no canto superior direito da janela. Após favoritar os blocos preferidos, o usuário deverá acessar a página ‘Meus Favoritos’, onde será possível enviar a programação personalizada gerada pelo Portal Belo Horizonte.



A página especial do Carnaval dentro do Portal Belo Horizonte ainda traz o trajeto de cada bloco, mostrando os pontos de concentração e dispersão, a data e o horário do cortejo, além do estilo musical e uma breve descrição sobre o grupo. Também é possível pesquisar sobre os locais em que se encontram as cabines sanitárias fixas e móveis nos desfiles. Outra funcionalidade importante é a possibilidade de gerar a rota de localização até o ponto de concentração do bloco pelos aplicativos Waze ou Google Maps, mostrando as áreas de restrições quando houver algum fator impeditivo.

Mapa dos blocos de BH

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.

Carnaval de Belo Horizonte 2024



O Carnaval de Belo Horizonte 2024 tem o patrocínio master do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Codemge; apoio do Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais e colaboração da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) e da rede de supermercados Mart Minas.

A edição de 2024 do Carnaval de Belo Horizonte acontece entre os dias 27 de janeiro e 18 de fevereiro. O evento momesco é um dos principais produtos turísticos da cidade e do estado. Para além da importância cultural e de entretenimento, a festa gera emprego e renda para vários setores da sociedade. A folia na cidade é organizada de maneira espontânea e um dos principais atrativos é a essência democrática e plural.

Na última edição, realizada em 2023, a festa teve 5,25 milhões de foliões circulando na cidade. A expectativa para esta edição é que 5,5 milhões de foliões encham as ruas da capital mineira de cores, diversidade e alegria.