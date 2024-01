Com a reforma da Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, o palco principal do Carnaval 2024 vai para o Parque Municipal Américo Renné Giannetti. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (22), em coletiva realizada na sede da Prefeitura de Belo Horizonte.

A programação no Parque começa na segunda-feira (12/2), com o Afoxé Ilé Odara e o bloco Leões da Lagoinha. No mesmo dia, terá a apresentação de sete blocos caricatos e mais quatro escolas de samba do grupo de acesso. A atração de terça-feira (13/2) fica com Afoxé Bandarerê e oito escolas de samba do grupo especial. Encerrando a programação do Carnaval de passarela da capital.

"Quisemos manter a festa na Região Central de BH. Iremos fazer o encontro dos blocos afros no Parque Municipal. Acho que vai ser uma festa linda, serão sete blocos afros apresentando. Estamos muito animados. Que a gente valorize os blocos afros que nunca deixaram de fazer Carnaval", afirma o presidente da Belotur, Gilberto Castro.

A Praça da Estação está passando por obras de revitalização desde 18 de outubro do ano passado e a previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2024. No total, a PBH diz que serão investidos R$ 8,1 milhões em recursos próprios do município.

No local, será feita a manutenção das fontes luminosas interativas, troca de pisos, canaletas e grelhas danificadas, recuperação do paisagismo, além da instalação de bancos e lixeiras.



Mapa dos blocos de BH



Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.