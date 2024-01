Quando se fala em escolas de samba é quase inevitável não lembrar do Rio de Janeiro. Mas o carnaval de Belo Horizonte é tão tradicional quanto o carioca. Com a proposta de aquecer o samba no pé, a capital mineira reforçou sua tradição de desfiles de escolas de samba com a primeira edição do "Esquenta Avenida", realizado neste domingo (21/1), no Centro da cidade.

Ao toque do ijexá —ritmo musical composto por três tambores originado na Nigéria—, foliões de todas as idades tiraram os pés do chão e mostraram ter samba na alma. O evento, organizado pela Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais, em parceria com o Governo de Minas e a Cemig, contou com a apresentação de grupos e artistas renomados do samba e da cultura afro-mineira.

Muita folia e samba no pé embalaram a tarde da aposentada Mariângela Pereira, de 66 anos, que mostrou todo seu gingado na primeira edição do evento. Com um sorriso estampado no rosto, ela celebrou o carnaval de BH. “A cada ano que passa, está ficando melhor", opina. “Para mim, foi incrível conhecer os sambas-enredos das escolas”, contou ao Estado de Minas.

A iniciativa busca reunir e fortalecer escolas e os atores da cultura carnavalesca de Minas e do samba. A programação de estreia do evento contou com escolas como G.R.E.S Cidade Jardim, G.R.E.S Canto da Alvorada, G.R.E.S Raio de Sol, G.R.E.S Venda Nova, G.R.E.S Mocidade Verde Rosa e Dunga de Vila Isabel(RJ), além de Adriana Araújo (MG), Grupo Tradicionalmente (MG), Afoxé Bandarerê(MG), Corte Real Momesca de Belo Horizonte, Corte do Samba de Belo Horizonte e Velha Guarda do Samba de Belo Horizonte.

Blocos de rua

Neste domingo, o último ensaio do Bloco "Juventude Bronzeada" aqueceu a Rua Arão Reis, ao lado da Praça da Estação, em Belo Horizonte, no início da tarde. O bloco de rua que, tradicionalmente, colore a Avenida Assis Chateaubriand, no Bairro Floresta, em todas as terças de carnaval, neste ano não fará diferente. O desfile sairá no dia 13 de fevereiro, às 13h.

Desde 2014, o bloco "Juventude Bronzeada" agita a capital mineira com seu repertório brasileiro, político e diverso. Em 2024, promete movimentar os jovens, de todas as idades, de maneira a gerar conscientização e, é claro, muita folia no carnaval de BH.



Mapa dos blocos de BH

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do Carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de Carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles gratuitos pelas ruas da capital mineira.