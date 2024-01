Em uma Belo Horizonte envolvida por confete e serpentina, os ensaios de carnaval consagram os preparativos para a festa que promete novamente lotar as ruas da capital. Neste sábado (20/01), o cortejo da Orquestra Popular Terno de Binga arrastou dezenas de pessoas pelas ruas do Bairro Santa Tereza, na Região Leste, famosa zona boêmia da cidade.

A Orquestra Popular Terno de Binga participa de seu segundo carnaval neste ano. Inspirado nos ternos de maracatu de baque solto e nas orquestras cirandeiras do frevo e do coco rural, o bloco levou alegria aos foliões no aquecimento do carnaval belo-horizontino.

No meio da manhã, os blocos As Charangueiras e Fruto Proibido, ambos em homenagem à cantora Rita Lee, reuniam dezenas de pessoas para começar a acertar o ritmo para a folia, que está marcada para a segunda semana de fevereiro.

Mapa dos blocos de BH



Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do Carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de Carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles gratuitos pelas ruas da capital mineira.