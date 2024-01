Clique no botão superior à esquerda do mapa e escolha o dia que deseja consultar.

Um mapa interativo em constante atualização sobre os blocos de rua do carnaval de BH. Quer incluir seu bloco ou alterar algo? Envie as informações para mapadocarnaval@uai.com.br. Ah, não custa lembrar que a organização dos blocos e o poder público podem alterar horários e trajetos dos cortejos. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas desde o carnaval de 2017.

PRÉ-CARNAVAL



20/1 (sábado)



Patangome Maracarte

Arrastão de maracatu

Praça Professor José Americano, Caiçara

14h

Terno do Binga

Uma orquestra diferente, inspirada nos ternos de maracatu de baque solto e nas orquestras cirandeiras do frevo e do coco rural

Rua Norita, 5, Bairro Santa Tereza

9h



27/1 (sábado)



Furacão do Alto

Rua Fernão Dias, 3313, Alto Vera Cruz

8h

Kontra

Rua Ibiraci, 198, Salgado Filho

13h

Mais Feliz Que Pinto no Lixo

O bloco tem origem e inspiração na alma sambista do tradicional Bairro Renascença, famoso por artistas como Clara Nunes e o sr. Jadir Ambrósio

Rua Catanduva, 360, Renascença

14h30

Passistas Show BH

Bateria unificada que tem o intuito de reunir diversos ritmos de Minas criado em março de 2021. Trabalho sociocultural que preserva tradições dos primeiros passistas de BH

Avenida Ministro de Oliveira Salazar, 531, Santa Monica

13h

Passistas Show BH

Rua Ministro Oliveira Salazar, 470, Santa Mônica

12h

Sagrada Profana

Rua Aarão Reis, 570, Centro

14h

Samba das Indômitas

Rua Outono, 545, Cruzeiro

14h30

Tamborins tantãs

Primeiro e único bloco do Brasil com bateria composta apenas por tamborins, ligado às questões antimanicomiais

Avenida Augusto de Lima, 744, Centro, BH

15h30

Tchanzinho Zona Norte

Baixa gastronomia da música brasileira. Axé!

Rua Líbero Badaró, 519, Santa Rosa

9h

Trem na Cabeça

Avenida Bernardo Monteiro, 1556, Funcionários

12h

Trema na Linguiça

Usando um layout diferenciado a cada ano, o Trema busca inovar e atrair cada vez mais os foliões que procuram diversão e alegria para brincar o carnaval em família. Em 2023, após 3 anos sem desfilar, o bloco voltou a abrir o carnaval de BH e reuniu quatro mil foliões no cortejo

Rua Benvinda de Carvalho, 277, Santo Antônio

11h

Anos 80

Rua Aracati, 122, Nova Suíssa

13h

Bastidores da Graxinha

Rua da Bahia, 15, Centro

10h

Buraco da Minhoca

Rua Matias Barbosa, 26, Floresta

16h

Bloco do Embaixador

Avenida Antônio Abrahão Caram, 996, São José

14h

Bloco do Kanella

Criado em 2015 por amigos que se reuniam na Savassi para se divertir

Avenida Cristóvão Colombo, 152, Savassi

13h

Bloco do Magrela Feio

Rua Itanhandu, 44, Carlos Prates

13h

Bloco do Mo Fio

Criado em 2009 para homenagear o senhor João Mô Fio

Rua Guaíra, 300, Caiçara

16h

Encantado

Rua Dona Maria Ignez, 204, Floresta

13h

Só Não Vai Quem Já Morreu

Rua Pernambuco, 473, Savassi

13h

Tapa de Mina

Rua Maria Carmem Valadares, 194, Santa Efigênia

13h

Vexame

Rua Modinha, 16, Santa Amélia

14h

Carna Kolping

Rua Barbosa, 304, São Salvador

15h

Carnatrance Caribbean

Rua Professor Amaro Xisto De Queiroz, 80, União

10h

Corre Pra Sambar

Avenida Celso Porfírio Machado, 141, Belvedere

13h

Cefet com Banana

Avenida Brasil, 1145, Funcionários

12h



28/1 (domingo)



Alegria Alegria

Praça da Bandeira, 166, Cruzeiro

12h

Avacalhados do Bode

Rua das Emas, 155, Vila Clóris

10h

Axé de lá 90

Bloco surgiu em 2022 após um reencontro de 4 amigos que tocavam em trio elétrico e bandas na adolescência.

Praça Engenheiro Iron Marra, Avenida Guarapari

14h

Babadan Banda de Rua

Praça Quinze de Junho, 23, Bonfim

11h

Bloco Afro Filhos das Águas

Rua Itararé, 522, Concórdia

11h

Bloco Alforriado Matias

Rua Olaria do Barreiro, 423, Olaria

10h

Bruta Flor

Cortejo que traz questões do feminismo e reúne diversos grupos de mulheres para a foliaRua da Bahia, 19, Centro

10h

Cheia de Manias

Rua Guanabara, 354, Concórdia

12h30

Carnaval 7LC

Rua Silva Alvarenga, 9750, São Geraldo

17h

Entre Amigos e Mirago

Rua Capim Branco, 450, Vista Alegre

12h

Goianeiros

Avenida Clara Nunes, 150, Renascença

16h

Meninos do Morro

Criado em 1986 por jovens moradores da comunidade da Pedreira Prado Lopes.

Rua Fagundes Varela, 98, Lagoinha

12h30

Bloco Pé com Pé

Praça da Comunidade, 90, Dom Cabral

12h

Bloco Popular

Rua Caratia, 110, Aparecida

15h

Brókio do Xai-Xai

Cortejo faz homenagem ao carnaval de Diamantina

Rua Santa Rita Durão, 1216, Savassi

14h

Carna Rock Sk8

Rua Braganca, 8, Coqueiros

13h

Dubai das Indústrias

Rua Juiz Elyzeu Jardim, 177, Bairro das Indústrias I

14h

Garota Eu Desço a Califórnia

Praça Deputado Renato Azeredo, 260, Sion

8h30

Kiko Lindo

Rua Jose Benjamim de Castro, 58, Campo Alegre

14h

Movat BH

Rua Rio De Janeiro, 700, Centro

14h

Patangome Maracarte e Bloco Maracarte

Avenida Augusto de Lima, 1913, Barro Preto

14h

Querubloco

Rua Nova Era, 351, Acaba Mundo

10h

2/2 (sexta)



Abre-te Sésamo

Toca Raul!

Avenida Afonso Pena, 378, Centro de BH

19h

Abafro-Mg

Associação de Blocos Afros de Minas Gerais

Praça Alberto Dalva Simão, 150, São Luís

14h

Bloco da Miroca

Rua Coronel Fulgêncio, 196, São Lucas

15h

Na Cadência do Samba

Rua Senhora da Conceição, 931, Cachoeirinha

17h

Flor & Amar

Rua dos Imbiras, 267, Floramar

19h

3/2 (sábado)



A Justiça não é Cega

Rua Euclides da Cunha, 15, Prado

13h

Aflifolia

Rua Joaquim Linhares, 174, Anchieta

12h

Andacunfé

A Dança Materna estará no bloco Andacunfé este ano

Rua Pirite, 95, Santa Tereza

9h

Apaetucada

Rua Cristal, 99, Santa Tereza

14h30

Arrastão Bloco Show

Rua Iara, 182, Pompeia

12h

Atenção Creuzebeck

Bloco em homenagem aos Mamonas Assassinas traz muito rock para BH

Rua Monsenhor Domingos Pinheiro, 122, Calafate

12h30

Aurora Pelada

Rua Madre Cândida, 10, Coração de Jesus

9h

Bandulino

Rua Tomé de Souza, 825, Savassi

13h

Baré Bar

Minas não tem mar, mas tem BareBar!

Alameda Lidio de Freira Ramos, 433 Piratininga

15h

Blocão do Cachorrão

Rua Vicente Risola, 1382, Santa Inês

16h

Bloco Baré Bar

Alameda Lídio de Freitas Ramos, 433, Piratininga

15h

Bloco Boi Rosado

Rua Ângelo Rabelo, 54, Santa Tereza

14h30

Bloco Canto da Cidade

Rua Sapucaí, 571, Floresta

10h

Bloco Carnavalesco Deixa Falar

Rua dos Aimorés, 1423, Lourdes

12h

Bloco Clandestinas

Rua Aarão Reis, 510, Centro

9h

Bloco CSH

Rua Conde De Monte Cristo, 238, Ipiranga

14h

Bloco da Aninha - Papo De Samba

Rua Doutor Wilson Getúlio, 266, Serrano

14h

Bloco da Apae

Desde 2006, o carnaval da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de (Apae-BH) faz parte do calendário oficial da folia na capital, com o grito de carnaval mais alegre e inclusivo da cidade.

Rua Cristal 78, Santa Tereza

14h

Bloco da Capoeira BH

Praça Comendador Negrão De Lima, 244, Floresta

13h

Bloco da Família

Rua Outono, 559, Cruzeiro

9h

Bloco da Peruca

Desde 2003 o bloco foi criado para homenagear um amigo, a ideia é que todos usem perucas divertidas. O bloco tem apoio da Belotour

Rua Ernesto Austin, 300 - Boa Vista

15h30

Bloco Demorô

Avenida Magenta, 558, Vitória

14h

Bloco do Amor/Quem Ama Não Mata

O movimento Quem Ama Não Mata coloca o bloco na rua para cantar e denunciar a violência contra a mulher.

Rua Fernandes Tourinho, 105

13h

Bloco Do Barba Roxa

O bloco do Barba Roxa surgiu entre amigos do bairro Coração de Jesus inspirado da figura icônica do Barbeiro Tonico, ilustre folião e entusiasta das artes que costuma pintar sua barba de roxo durante o ano todo.

Rua Conde de Linhares, 895, Coração de Jesus

14h

Bloco do Barulho

Rua Matias Barbosa, 15, Floresta

16h

Bloco do Bolota’s

Rua Mármore, 303, Santa Tereza

13h30

Bloco do Copo Cheio

Praca Nova York, 18, Sion

9h

Bloco do Jorge

Rua Pinheiros, 728, Aparecida

16h

Bloco do Padreco

Bloco do Padreco é formado por amigos do bairro Padre Eustáquio que querem reviver a tradição do carnaval de rua em Belo Horizonte

Rua Castigliano, 777, Padre Eustáquio

15h

Bloco do Povo

Bloco criado em 2022, uma nova cara para o carnaval da região norte de BH. Bloco em formato de Banda com mini trio elétrico.

Avenida General Olímpio Mourão Filho, 178, Itapoã

14h

Bloco do Saraiva

O Bloco do Saraiva saiu pela primeira vez em 2018

Rua Atalaia, 209, Caiçaras

14h

Bloco dos Alagados

Avenida Sebastião de Brito, 137, Dona Clara

13h30

Bloco Duro

Rua Alvinópolis, 460, Santa Tereza

13h30

Bloco Fera Neném

Rua dos Dominicanos, 44, Serra

9h

Bloco Fúria Latina (Antigo Bloco Durock)

Avenida Getúlio Vargas, 840, Savassi

14h

Bloco Magalhães

Avenida Francisco Sales, 20, Floresta

16h

Bloco Pão e Vida

Rua José Faleiro, 248, Santa Helena

17h30

Bloco Pracinha

Praça Senhor Bom Jesus, 50, Bom Jesus

14h

Bloco Quem É essa aí Papai

Avenida Brasil, 1145, Funcionários

13h

Bloco Tá Caindo Fulô

Rua Edson, 405, União

14h30

Bloco Tô Doido?

Rua Helium, 550, Nova Floresta

14h

Bloco Vexame

Rua Modinha, 16, Santa Amélia

14h

Bloco ZN

Surgiu em uma festa de amigos e hoje é um dos maiores blocos que reune moradores da região norte de BH

Rua Washington Luiz, 1152, Vila Aeroporto

16h

Miame Beat

Praça Santuário São Geraldo, 32, São Geraldo

13h

Bloquinho Rô Fantoni

Avenida dos Bandeirantes, 1287, Anchieta

13h

Carnasambinha

Rua Raul Pompéia, 106, São Pedro

9h

Com Sagrados

Bloco de percussão para o Carnaval do Bairro Sagrada Família.

Av Petrolina, entre Silviano Brandão e Gararu -Sagrada Familia

16h

Cómo Te Lhama?

Rua Vespasiano, 51, Horto Florestal

13h

Emoriô

Avenida Augusto de Lima, 1392, Barro Preto

14h

Então, planta!

Criado em 2023, o bloco nasceu da iniciativa Arboriza BH, que faz ações de plantio e de conscientização sobre a importância das árvores no perímetro urbano.

Rua Mármore, 145, Santa Tereza

11h

Forró Cabra Cega

Rua Mármore, 184, Santa Tereza

12h

Fruto Proibido

Rua Conselheiro Rocha, 41, Vila Dias

8h

Garota Eu Vou Pro Califórnia

Rua dos Bandolins, 114, Conjunto Califórnia I

13h

Jojô e Palito

Bloco infantil, alegria, música boa e diversão para toda a família.

Praça Professor Godoy Betônio

13h

Mama Na Vaca

Praça Cairo, 90, Santo Antônio

9h

Me Beija Que Eu Viro Príncipe

Alameda das Falcatas, 17, São Luís

9h

Me Respeita Que Eu Sou Criança!

Alameda dos Jacarandás, 1345, São Luíz

9h

Panthera Disco Bloco

Rua Manaus, 648, Santa Efigênia

16h

Papauê

Rua Santa Rita Durao, 1250, Savassi

14h

Puf-Tictá

Rua Fernandes Tourinho, 325, Savassi

13h

Renafolia

O bloco surgiu no ano de 2012, por iniciativa de amigos e moradores do Bairro Renascença. O bloco não possui bateria e habitualmente é contratada uma Banda, especializada em Marchinhas de Carnaval, que não utiliza palco, tablado ou qualquer instalação do tipo, tocando os instrumentos de sopro e percussão ao vivo no meio da rua e passeio.

Renafolia

Praça Urupês, 23, Renascença

14h

Tá Mole Mas É Meu

O Bloco De Carnaval "Tá mole. Mas é meu" chegou no ano 2017 com a expectativa de levar alegria para BH

Rua Dom Oscar Romero, 286, Nova Gameleira

13h

Tem Churrasco Todo Dia

Rua José Clemente Pereira, 31, Ipiranga

12h

Uai Cê Samba

Bloco de samba enredo de BH

Avenida Dos Engenheiros, 574, Castelo

10h

Us Beethoven

Bloco de carnaval de músicas bregas e outros estilos musicais em Belo Horizonte

Praça da Liberdade

14h

Venda Nova Sôuai

Rua dos Bororós, 428, Santa Mônica

14h



4/2 (domingo)



Turma da Língua Solta

Rua Itaguaí, 478, Caiçaras

14h

Adayeba

Rodovia Camilo Teixeira da Costa, 1350, Granja Werneck

12h

Afronta BH

Praça da Liberdade, 770, Savassi

10h

Alegria Alegria

Avenida Afonso Pena, 4417, Serra

12h

As Charangueiras

Rua Paraíba, 1360, Savassi

9h

Axé de lá 90

Bloco surgiu em 2022 após um rencontro de 4 amigos que tocavam em trio elétrico e bandas na adolescência.

Praça Engenheiro Iron Marra, Avenida Guarapari

14h

Baianos Usados

Rua Geraldo Martins Da Silva, 25, Jaqueline

14h

Bando do Santo Chico

Rua Porto Alegre, 523, São Francisco das Chagas

14h

Afoxé Bandarerê

Com bateria afinada e repertório variado, o bloco avança pelas ruas do bairro Concórdia com o intuito de abraçar a comunidade afro-cultural do candomblé

Praça Iemanjá - Lagoa da Pampulha

13h

Almas Empenadas

O bloco com patrocinio da Belotur leva o batuque às ruas do Bairro Planalto

Rua Moura Costa, 41, Planalto

12h

Bloco As Panderista

Rua David Campista, 42, Floresta

10h

Asa de Banana

Avenida Brasil, 1126, Funcionários

10h

Besourinhos

Bloquinho que toca Beatles em ritmo de carnaval pra toda a família.

Praça Negrão de Lima, Floresta

10h

Buritis de Guimarães Rosa

Rua Juvenal Melo Senra, 409, Belvedere

9h

As Virgens do Formigueiro Quente

Rua Izalina Faustina Silveira, 18, Mantiqueira

13h

Bloco Cet

Rua Antão Gonçalves, 390, Taquaril

14h

Chama Que Vem

Avenida Washington Luiz, 9, São Bernardo

12h

Bloco das Deslumbradas

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4220, Bandeirantes

9h

Bloco do Chifrudo

Bloco com marchinhas e samba enredo

Rua Sacupaí

9h

Bloco Do Fera

Rua Professor Amaro Xisto de Queiroz, 80, União

16h

Bloco do Minas

Avenida dos Bandeirantes, 2525, Serra

12h

Pão Molhado

Desde 2000 unindo familias e amigos nas ruas do Bairro Carlos Prates

Rua Valença, 145, Carlos Prates

10h30

Bloko Miame Beat

Rua Contagem, 727, Santa Inês

12h

Bloquinho

Rua Monsenhor Horta, 50, Calafate

8h30

Bloquinho da Amoreira

Rua Montes Claros, 1028, Anchieta

9h30

Boi Encantado das Minas e das Gerais

Rua da Bahia, 1212, Centro

9h

Carnafate

Rua Zurick, 518, Nova Suíssa

8h

Carnasoul

Rua Rio de Janeiro, 667, Centro

17h

Cavalo Marinho de Beagá

Rua Mármore, 170, Santa Tereza

10h30

Circuladô

Avenida Álvares Cabral, 374, Lourdes

15h

Enche Meu Copo

Rua Cravinas, 810, Esplanada

13h

Folia do Cardosinho 2024

Avenida dos Bandeirantes, 291, Sion

11h

Furdunçin do Meu Rei

Rua Levindo Lopes, 191, Savassi

14h

Granadas de Alegria

Avenida Silva Lobo, 1338, Nova Granada

13h

Grande Bloco do Encontro - Parque Já

Rua Gama Cerqueira, 976, Jardim América

8h

Hermanos

Bloco de rua independente e sem fins lucrativos com trajetória pautada pelo respeito, diálogo, inclusão e diversidade

Rua Sapucaí, 499, Floresta

14h

Morabloco

Avenida Fleming, 680, Ouro Preto

11h

Mimosas Borboletas

O espetáculo musical feminino agora tem um bloco de carnaval

Rua Bambuí, 1204, Anchieta

10h

Os Bateras

Avenida Saramenha, 1470, Guarani

14h

Palko Aberto Santê

Rua Violeta, 219, Esplanada

13h

Papauê

Avenida Sinfrônio Brochado, 1237, Barreiro

14h

Qui Samba é Esse?

Avenida Clara Nunes, 92, Renascença

13h30

Relembrando O Corso do Carnaval dos anos 50

Rua Marília de Dirceu, 109, Lourdes

14h

Sagrada Folia

Sagrada Folia representa opção familiar, envolvendo mais de 30 blocos caricatos da região e já tradicional na folia da cidade.

Rua Pitangui, 3197, Sagrada Família

14h30

Swing Safado

"Bloco Swing Safado surgiu em 2015 das ladeiras da comunidade do Conjunto SantaMaria junto com a retomada do carnaval de Belo Horizonte. Um bairro queconta com a história presente do legado vivo da escola de Samba da Cidade Jardim

Rua Gentios, 122, Conjunto Santa Maria

16h

Trem Du Bão

Avenida Dom José Gaspar, 615, Coração Eucarístico

14h

Turma da Língua Solta

O bloco surgiu na idéia de moradores no Caiçara para reunir e trazer alegria para a comunidade. Surgiu em 2016. Tocam axé, samba, marchinhas e músicas animadas

Rua Itaguaí, 431 - Caiçara

14h

Unidos com Mirago

Rua Jorge Carone, 2, Nova Cintra

12h

Velha Guarda do Samba de BH

A Velha Guarda do Samba de Bh apresenta para o publico da capital mineira um carnaval específico repleto de machinhas lendárias e de sambas enredo vencedores.

Avenida Santos Dumont, 174, Centro

13h

6/2 (terça)



Sai pra lá, Capeta

Praça Comendador Negrão de Lima, 244, Floresta

17h

7/2 (quarta)



Chama o Síndico

Tim Maia!

"Alô, Alô! W o Brasil..."

Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro

18h

8/2 (quinta)



Arrastão do Hott

Avenida Antônio Abrahão Caram, 972, São José

18h

Bloco da Bicicletinha

Praça da Bandeira, 122, Serra

20h

Bloco Viaduto Trance

Rua da Bahia, 55, Centro

17h

Cidade Nova Pirõ-Leerita

Rua Quatro Mil Cento e Trinta e Cinco, 15, Cidade Nova

18h