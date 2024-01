O último ensaio do Bloco Juventude Bronzeada aqueceu a Rua Arão Reis, ao lado da Praça da Estação, em Belo Horizonte, no início da tarde deste domingo (21/01). O bloco de rua que, tradicionalmente, colore a Avenida Assis Chateaubriand, no Bairro Floresta, em todas as terças de carnaval, neste ano não fará diferente. O desfile sairá no dia 13 de fevereiro, às 13h.

Desde 2014, o bloco Juventude Bronzeada agita a capital mineira com seu repertório brasileiro, político e diverso. Em 2024, promete movimentar os jovens, de todas as idades, de maneira a gerar conscientização e, é claro, muita folia no carnaval de BH.

O horário, data e trajeto do Juventude Bronzeada e de outros blocos de rua estão disponíveis no mapa do Jornal Estado de Minas. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar.