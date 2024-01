Clique no botão superior à esquerda do mapa e escolha o dia que deseja consultar.

Um mapa interativo em constante atualização sobre os blocos de rua do carnaval de BH. Quer incluir seu bloco ou alterar algo? Envie as informações para mapadocarnaval@uai.com.br. Ah, não custa lembrar que a organização dos blocos e o poder público podem alterar horários e trajetos dos cortejos. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas desde o carnaval de 2017.

PÓS-CARNAVAL



16/2 (Sexta)



Coisas da Rita

Avenida Bernardo Monteiro, 1567, Funcionários

19h

17/2 (Sábado)



Bloco Sol na Mão da Casa Fundamental

Rua Castelo de Lisboa, 306, Castelo

8h

Ziriggydum Stardust

Rua David Campista, 42, Floresta

9h

Primeiros Passos

Rua Cristina, 158, Anchieta

9h

Bloco do Vaudisney

Rua Áureo Drummond, 296, Casa Branca

9h

Bloco da Meninada Do Clic

Rua Tupaciguara, 108, São Pedro

9h30

Bloco Unidus do Golo

Rua Formosa, 293, Santa Tereza

12h30

Estivaloucos

Rua João Ferreira Da Silva, 245, Maria Helena

13h

Mineirasystem

Rua Belém, 1076, Pompéia

13h

Bloco Do Zeca Pet

Praça Padre Dino Barbiero, 10, São Luíz

13h

Domilindró

Rua Aarão Reis, 510, Centro

13h

Bituca Beats & Zulu Nation

Rua Violeta de Melo, 47, Jardim São José

14h

Bloco Gandahia

Avenida Aggeo Pio Sobrinho, 416, Buritis

14h

Sol na Mão (Bloco infantil)

Da Escola Casa Fundamental

Rua Castelo De Lisboa 392

9h

18/2 (Domingo)

Cercadinho Águas

História de BH, Patrimônio Biosfera

Rua Desembargador Amílcar de Castro, 601, Estoril

9h

Bloco dos Super Amigos

Rua Araguari, 1577, Santo Agostinho

9h

Bloco Lua de Crixtal

Rua Aarão Reis, 570, Centro

9h

Ritalulu

Praça Capela Nova, 122, Minas Brasil

10h

Morabloco

Avenida Fleming, 1200, Ouro Preto

11h

Bloco da Anninha

Avenida dos Engenheiros, 564, Castelo

12h

Unidos Com Mirago

Rua Capim Branco, 395, Vista Alegre

12h

Saravá do Kizomba

Rua São Tiago, 197, Paraíso

12h

Filhas de Clara

Avenida Clara Nunes, 88, Renascença

13h30

Bloco Cet

Rua Antão Gonçalves, 260, Taquaril

14h

Bloco Santa Folia

Rua José Cleto, 733, Santa Cruz

15h

Sem Manicômios e Sem Prisões

Rua Estrela Do Sul, 39, Santa Tereza

15h

Santa Folia

Bloco com todos os ritmos e para todas as idades

Avenida José Cleto, 1051, Santa Cruz

14h