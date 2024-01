Foi dada a largada para o Carnaval de 2024 em Belo Horizonte. A coletiva de abertura oficial da folia aconteceu na sede da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Fuad Noman, do presidente da Belotur, Gilberto Castro, e dos representantes das secretarias e órgãos da Prefeitura envolvidos na organização da festa.

Uma das principais informações divulgadas é que neste ano, houve o cadastro de 583 blocos, que vão se apresentar em 23 dias, saindo pelas nove regionais do município. Um recorde em comparação aos outros anos, é o que afirma a Prefeitura de Belo Horizonte.

O prefeito Fuad Noman agradeceu o esforço de todos para a realização do Carnaval. “O Carnaval é dos cinco milhões de pessoas que vêm para BH, é da Corte Momesca. Nós só podemos no máximo criar as condições para que esse carnaval seja um carnaval seguro, organizado, e que tenha condições mínimas para que as pessoas se divirtam e possam participar. Que Deus nos ajude e tenhamos um Carnaval sem muitos problemas”, diz.

O investimento do Carnaval é de R$ 35 milhões. Segundo Gilberto Castro, a organização estará de olho no calor e caminhões pipas serão encarregados de refrescar os foliões. Além disso, BH terá 13,2 mil banheiros para os foliões, sendo este 282 cabines PcD. Os banheiros estarão espalhadas em 98 pontos fixos.

“Todos os blocos recebem banheiro no início, no meio e no final do seu trajeto. E, para conseguirmos cuidar ainda mais da cidade, vamos iluminar o número desses pontos fixos. A noite, durante todos os dias, por 24 horas, teremos banheiros sendo limpos, sendo trocados. Porque conseguiremos diminuir o xixi na rua e ocasionar menos problemas com esse fardo”, afirma.

Além disso, o presidente da Belotur sugere que os foliões utilizam os aplicativos de transporte para se locomover pela cidade.

“A recomendação é que o indivíduo use o Google Maps ou o Waze, porque dividimos todo o nosso campo operacional com eles. Ou seja, esses aplicativos estão com a informação real das ruas que estão fechadas, e assim o cidadão consegue ter esses dois aplicativos para facilitar a sua vida e não ficar agarrado”, explica.

Segurança na folia

O Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) irá monitorar o evento em tempo real através de 4.589 câmeras distribuídas por toda a capital. A Prefeitura está finalizando a instalação de mais 357 novas câmeras para o Carnaval, que somadas às 462 câmeras já instaladas no projeto Centro de Todo Mundo no final de 2023, totalizarão 819 novas câmeras implantadas na cidade.

Todo o efetivo da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) estará em ação, dividido em turnos, circulando a pé ou em veículos pelas ruas da capital durante todo o período oficial do Carnaval. Três drones serão utilizados para monitorar a festa. Além da atuação para garantir a segurança e a ordem pública na cidade, os guardas municipais darão suporte às equipes de fiscalização no combate à atividade de vendedores clandestinos e outras irregularidades.



Uma equipe especial de 10 guardas municipais fluentes em inglês e espanhol estará disponível para atender estrangeiros durante a folia. Os guardas atuarão na Unidade de Segurança Preventiva (USP), localizada no quarteirão da Praça Sete, e no COP-BH para atender ligações de quem não fala o português.



A Diretoria de Prevenção à Criminalidade da também promoverá palestras para os servidores da Guarda Municipal, Smasac e Fiscalização, quando vão conhecer formas corretas de atendimento, abordagem e acolhimento a vítimas de casos de racismo, assédio e lgbtfobia.

"Estou muito feliz com a preparação. Espero que tenhamos um tempo bom e um Carnaval organizado. A Polícia Militar, Bombeiros e a Guarda Municipal estão aqui para dar segurança e garantia. Tudo que podia ser feito em termo de preparação nós entendemos que está feito. Agora é partir para o abraço", termina.

Atendimento médico no Carnaval

Serão montados dois Postos Médicos Avançados (PMAs) que funcionarão 24 horas para os foliões, a partir das 19h do dia 9 até as 7h do dia 14. As unidades serão abertas no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), que fica na Rua Guaicurus, 50, no Centro de BH, e na UPA Centro-Sul, na Rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia.



Os PMAs tem o objetivo de garantir a estabilização do paciente, evitando a superlotação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em caso de grande demanda por atendimento. Nesses locais serão priorizados os casos de intoxicação, desidratação, hipoglicemia, mal súbito e pequenos traumas, dentre outros agravos.



Além disso, para garantir socorro rápido aos foliões, além dos 28 veículos do SAMU que atuam na cidade, haverá quatro ambulâncias de prontidão nos PMAs. A prefeitura esclarece que, durante o carnaval, os 152 centros de saúde e as nove UPAs da cidade também funcionarão.





Mapa dos blocos de BH

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.