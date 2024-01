Foi assinado nesta quinta-feira (18/1) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e pelo Ministério do Desenvolvimento (MDS) um acordo de cooperação para projetos de ações sociais na capital mineira. Para isso, será destinado pelo governo federal R$ 13,6 milhões para assistência social.

“É uma verba muito importante para ajudar na assistência social da nossa cidade. Os recursos serão utilizados em programas importantes e na nossa política de cuidar das pessoas. Os valores são todos voltados para realizar manutenção, além da construção de novos equipamentos que são hoje dedicados ao atendimento das pessoas de Belo Horizonte”, afirmou o prefeito Fuad Noman.

A maior parte dos recursos, R$ 4,5 milhões, vai para a aquisição de equipamentos e materiais para nove Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), nove Diretorias Regionais de Assistência Social (Dras) e 34 Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Outros R$ 3,8 milhões serão usados para compra ou construção da sede do Cras Independência e do Cras Sumaré.

Outros recursos serão alocados na implantação do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas Idosas e com Deficiência nas nove regionais; reforma de imóveis no Creas Barreiro e Noroeste; estruturação do serviço socioassistencial de proteção social básica, nos Cras Cabana e Dandara; reforma do Cras Petrópolis, na região do Barreiro; entre outros.