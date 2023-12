O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), afirmou que ainda não tomou decisões sobre as eleições municipais de 2024. Em entrevista ao “EM Minas” deste sábado (16/12), transmitido pela TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, o gestor tratou o assunto com cautela.

“Até hoje não tomei essa decisão. Eu tô trabalhando muito, tenho 300 obras acontecendo em Belo Horizonte simultaneamente, mais de 3 bilhões de recursos investidos, eu não posso parar para falar em política agora. Isso toma tempo, tem que fazer reuniões permanentes, discutir com A, com B”, disse.

Com uma gestão que recebe 60% de aprovação dos moradores da capital, Fuad Noman é um nome forte para a disputa pela prefeitura. No entanto, o prefeito pontua que ainda não chegou o momento de falar em política.

“Eu não posso fazer isso agora, então eu tenho que esperar passar essa fase, entrar o ano que vem aí chega o momento em que a gente tem que tomar decisão. Mas nesse momento eu tenho que trabalhar para a cidade e trabalhando pela cidade não tenho tempo de fazer política”, completou.

Enquanto Fuad não toma uma decisão, outros campos políticos de BH lançam nomes. A esquerda já possui três pré-candidatos: Rogério Correia (PT), Duda Salabert (PDT) e Bella Gonçalves (Psol). Já a direita também aparece com nomes de peso, como o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o senador Carlos Viana (Podemos).

O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa às 19h30 de sábado. A entrevista com Fuad foi exibida em edição especial às 13h50, com reprise após o "Bake Off Brasil". Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.