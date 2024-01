Fuad e Zema no abre-alas do carnaval de BH

Defender o carnaval como uma “festa política” já é lugar comum, mas a edição de 2024 em Belo Horizonte promete elevar a discussão a um novo nível. Este ano marca a entrada do governo estadual na festa da capital. É a primeira vez, em pouco mais de cinco anos de governo, que Romeu Zema (Novo) põe o pé na avenida e destina verbas significativas para o evento que é tradicionalmente organizado pela prefeitura. A julgar pelo ensaio geral realizado pelo governo de Minas na Avenida dos Andradas, Centro da capital, no último fim de semana, a folia em ano eleitoral terá um cenário dividido por estandartes, cores, brilho e slogans das administrações municipal e estadual.

No fim do ano passado, Zema e o prefeito Fuad Noman (PSD) assinaram um termo de intenções para trabalharem em conjunto na organização do carnaval da capital de 2024. Para quem compareceu ao ensaio geral promovido pelo governo estadual, no entanto, a percepção foi de que as “alegorias” financiadas por cada administração serão bem divididas. O governo de Minas propõe uma alteração estrutural importante na festa com torres de som ao longo dos trajetos dos trios ou “trens” elétricos em avenidas plotadas com símbolos da administração, da Cemig e da Codemge.

Pelo lado da prefeitura, cerca de R$ 1,66 milhão sairá dos cofres para financiar 105 blocos que desfilarão na capital. A PBH aponta que o número de grupos interessados em receber apoio financeiro da administração municipal mais que dobrou neste ano, com 536 blocos de rua cadastrados para desfilar na cidade. Às vésperas da festa, o folião mais atento aos embates políticos que devem marcar o ano de eleições municipais já poderá começar a ver a disputa acontecendo pela paternidade da organização do carnaval.

Na esfera legislativa, os vereadores de BH formularam um grupo de trabalho especial para o debate da festa e apresentaram os resultados das discussões no fim do ano passado. Uma das ideias aventadas pelos parlamentares foi a aprovação de uma lei específica versando sobre o carnaval belo-horizontino, como destacou Cida Falabella (Psol), uma das integrantes do GT, à coluna.

“Uma legislação específica para o carnaval é um ordenamento jurídico que garante de forma mais efetiva parâmetros para pensar as especificidades da festa. O carnaval de Belo Horizonte é feito de muitos carnavais com características variadas. Essa legislação pode absorver tudo isso e dar esse ordenamento para que as políticas estruturantes sejam implementadas, também abrangendo um espaço no orçamento e formas de financiamento”, diz a vereadora. (Bernardo Estillac)

Servidores promovidos

O governo de Minas Gerais vai beneficiar 2.428 profissionais com progressões de carreira, 837 com promoções e 1.659 com o Adicional de Valorização da Educação Básica (Adveb). A medida é baseada no Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelecida pela Lei 15.293/2004. Os servidores beneficiários de progressão e promoção devem cumprir com critérios, como avaliação de desempenho individual, tempo de exercício e, no caso das promoções, escolaridade mínima exigida para o nível imediatamente superior. (Da Redação)

Carmen Miranda na Câmara

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) deu início ontem às atrações da programação especial de férias. As atividades integram o Programa Câmara Cultural, instituído no ano passado com o objetivo de aproximar a população da capital do Poder Legislativo. O pontapé inicial do projeto foi a exibição da comédia musical “Uma noite no Rio”, estrelada por Carmen Miranda, no Plenário Paulo Portugal. Todas as atividades da programação especial de férias da Câmara são gratuitas, incluem sessões de cinema, visitas guiadas em pontos turísticos da cidade e oficinas de arte. A lista de eventos pode ser acessada no site oficial da Câmara.(Bernardo Estillac)

Silveira em Davos

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira será o representante brasileiro no debate de transição energética no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A partir de hoje, o mineiro tem agenda no país europeu até a sexta-feira. “Ao redor do mundo, o presidente Lula tem destacado as potencialidades do Brasil. E aqui, em Davos, não será diferente. Não há dúvidas que somos protagonistas no contexto global de produção de energias renováveis. O Brasil já tem as bases para atrair investimentos sustentáveis. E estamos preparados e dispostos a ocupar nossa posição de destaque para descarbonização da matriz energética do planeta”, disse Silveira, que representará Lula.

(Bernardo Estillac)

