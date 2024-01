O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), vai representar o Brasil no tradicional Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, a partir desta terça-feira (16/1). Silveira irá participar de painéis, reuniões e encontros com lideranças para continuar os debates sobre transição energética iniciados em 2023.

Nesta terça (16/1), o ministro participa do painel “A Transformação Sustentável do Brasil”. Já na quarta (17/1), o titular da pasta de energia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião bilateral com o ministro do Meio Ambiente suiço, Alberto Rösti.



Silveira ressaltou o protagonismo do país na produção de energias renováveis, destacando a atração de investimentos sustentáveis. “Estamos preparados e dispostos a ocupar nossa posição de destaque para descarbonização da matriz energética do planeta. Mas é preciso que os países desenvolvidos também façam a sua parte”, disse.

Na manhã de quinta (18/1), o ministro participa de uma reunião multilateral da Aliança Global de Biocombustíveis, lançada pelo presidente Lula durante a última reunião da Cúpula do G20 na Índia. O grupo conta com a participação dos três principais produtores de combustível sustentável do mundo - Brasil, Estados Unidos e Índia -, além de outros 19 países e 12 organizações internacionais.

“Além de buscar investimentos para o nosso país, vamos cobrar das nações mais ricas atuações na pauta econômica de transição energética. Só assim faremos uma transição energética verdadeiramente justa e inclusiva”, afirmou o ministro.