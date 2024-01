Senador Sergio Moro (União Brasil-PR) é investigado por fraude em delação premiada com ex-deputado estadual paranaense

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi para as redes sociais lamentar a abertura de inquérito pedido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeita de fraude de delação premiada no caso do empresário e ex-deputado estadual paranaense Tony Garcia, que alega ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal para firmar acordo de cooperação.

Não temo qualquer investigação, pois sempre agi com correção e com base na lei para combater o crime, mas lamento a abertura de inquérito sobre fatos de quase 20 anos atrás e ao qual minha defesa não teve acesso, com base nas fantasias confusas de um criminoso condenado e sem… — Sergio Moro (@SF_Moro) January 15, 2024

"Não temo qualquer investigação, pois sempre agi com correção e com base na lei para combater o crime, mas lamento a abertura de inquérito sobre fatos de quase 20 anos atrás e ao qual minha defesa não teve acesso, com base nas fantasias confusas de um criminoso condenado e sem elementos que as suportem", escreveu o ex-juiz em suas redes sociais.

A Polícia Federal também pediu que as investigações sejam estendidas à mulher do senador, a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-SP).

Ex-juiz da Operação Lava Jato, Sergio Moro ganhou fama no Brasil ao condenar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por corrupção. Em 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin anulou as condenações por entender que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o foro responsável por julgar o caso relacionado ao então ex-presidente.

O ministro também entendeu que os desvios praticados pela Petrobras e as irregularidades que eram atribuídas ao petista não tinham relação.