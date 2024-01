Corpo foi encontrado cerca de 2 quilômetros do local em que desapareceu

O Corpo de Bombeiros localizou, na noite desse domingo (21/1), o corpo de um motoqueiro, de 40 anos, que foi arrastado por uma enxurrada em Viçosa, na Zona da Mata mineira.

Segundo informações da corporação, a vítima desapareceu na noite de sábado (20). Ele estava sobre uma ponte que acabou sendo levada para dentro de uma galeria que dá acesso a um córrego na região. O incidente aconteceu devido ao aumento do volume de água no rio durante as chuvas.

As buscas duraram cerca de 24 horas. Três viaturas e seis militares atuaram na ocorrência, que cobriu uma área de 8 quilômetros. Ele foi encontrado há cerca de 2 quilômetros do local em que desapareceu.

O corpo estava parcialmente submerso e preso a galhos de árvores.

Leia também: Criança de seis anos é baleada e morre em briga de trânsito na Grande BH

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.