A TV Alterosa anunciou a volta do "Central do Carnaval", primeiro programa de TV a fazer a cobertura carnavalesca em Minas Gerais. Após uma pausa causada pela pandemia, o programa, criado em 2018, retorna no próximo sábado (27) com novidades.

O "Central do Carnaval" será exibido em quatro edições, começando neste sábado e continuando nos dias 3, 10 e 17 de fevereiro. Com uma duração de 45 minutos, o programa será transmitido para todo o estado, ao vivo, das 13h30 às 14h15, diretamente dos estúdios da TV Alterosa.

Em todas as edições, haverá um artista principal convidado. Na estreia, será o Bloco Baianeiros, um dos maiores de Belo Horizonte. O bloco de axé foi fundado em 2015 por Danniel Maestri e Lelo Lobão, ex-baixista do Chiclete com Banana, e já levou mais de 1 milhão de pessoas para as ruas da capital mineira.

Além de fornecer informações detalhadas sobre artistas, blocos e escolas de samba, o “Central do Carnaval” abordará questões de segurança, com dicas sobre como aproveitar a folia com tranquilidade.

A interação do público é incentivada e os telespectadores podem participar através da hashtag #CarnavalBH. Também é possível enviar mensagens para os artistas por meio das redes sociais da TV.

Com mais de 30 profissionais da Alterosa dedicados à produção e transmissão ao vivo do programa, as expectativas são altas para um Carnaval ainda maior em 2024. A cobertura começou no início do ano, com conteúdos sobre os preparativos, ensaios das escolas de samba e outros assuntos relacionados às festividades.

“Só de blocos são 536. Todos os principais têm a nossa cobertura, e os pequenos também. No dia 1º de janeiro, na segunda-feira, a gente já começou a cobertura dos preparativos de carnaval. Nós já estamos com reportagens especiais todos os dias, no Alterosa Alerta, no Alterosa Agora e no Jornal Alterosa, com tudo relativo ao carnaval”, conta Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV.

Desde a última edição, em 2019, o programa cresceu bastante. Neste ano, contará com mais repórteres ao vivo na rua e mais equipamentos, que foram modernizados. Além disso, o estúdio possui um telão de LED, no qual serão exibidos vídeos do Carnaval.

“É o único programa de carnaval da televisão de Minas Gerais. Não tem nada parecido. Tem coisa parecida no Rio de Janeiro e em outros estados do Nordeste, como a Bahia, mas, em Minas, foi o primeiro e continua sendo o único”, explica Carlini.

A apresentação do programa será conduzida por Susana Vieira, repórter da TV Alterosa. “Eu estou muito feliz de apresentar a Central do Carnaval, porque amo o Carnaval, é a festa do povo, da alegria. Já cobri vários carnavais em todo o Brasil e estou muito feliz de cobrir o de Belo Horizonte, que é considerado um dos melhores do país. Vou dar o meu melhor pra essa festa maravilhosa. Vai ter muito samba no pé e a gente vai arrebentar!”, diz a apresentadora.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice