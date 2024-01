O tempo segue instável até o próximo domingo (28/1) em grande parte de Minas Gerais. Além da Região Metropolitana de Belo Horizonte, há possibilidades de novas tempestades nas Regiões Central, Norte, Noroeste e Jequitinhonha. A previsão é do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

De acordo com Heriberto dos Anjos, meteorologista do órgão, as chuvas mais intensas devem ocorrer nas tardes e noites dos próximos dias. Até domingo, o acumulado pluviométrico pode superar os 120 milímetros nas regiões citadas, principalmente no Norte de Minas.

"Estamos em um dos meses mais chuvosos em nosso estado. Essas precipitações vêm acontecendo devido à atuação de um canal de umidade que abrange uma área do Centro ao Norte de Minas", explica Heribaldo.

Ainda segundo o meteorologista, também são esperadas chuvas nas Regiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Triângulo Mineiro. Porém, serão em menor volume: de 50 a 80 milímetros, devido ao posicionamento do canal de umidade.

Nos próximos dias, a temperatura máxima em Minas Gerais pode chegar a 35°C, no Pontal do Triângulo Mineiro. Já na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o clima deve ficar em torno dos 30°C, e a umidade relativa do ar, em cerca de 50%.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata